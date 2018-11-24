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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарцев просят быть осторожными из-за плохой погоды

24 ноября 2018 10:44
87
Самарцев просят быть осторожными из-за плохой погоды Водителям стоит быть внимательными на дорогах.
Водителям стоит быть внимательными на дорогах.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 23 ноября до 19 часов 24 ноября в Самарской области ночью ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днем 24 ноября небольшой снег, ветер западный 7-12 м/с местами по Самарской области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью -8; -13 °С, местами до -18 °С, днем -3; -8 °С; в Самаре ночью -10; -12 °С, днем -3; -5 °С.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС по Самарской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.


Фото pixabay.com
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