Самарцев просят быть осторожными из-за плохой погоды

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 23 ноября до 19 часов 24 ноября в Самарской области ночью ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днем 24 ноября небольшой снег, ветер западный 7-12 м/с местами по Самарской области порывы 15-20 м/с.Температура воздуха по области ночью -8; -13 °С, местами до -18 °С, днем -3; -8 °С; в Самаре ночью -10; -12 °С, днем -3; -5 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС по Самарской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото pixabay.com