Самарцев приглашают стать участниками забега в День Земли
28 марта 2019 13:15
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30 марта гости МЕГИ Самара смогут поддержать самую масштабную экологическую акцию #часземли. На парковке торгового центра пройдет ночной забег с фонариками на дистанцию 2019 метров. Мероприятие организовано при поддержке самарской школы спорта для взрослых I Love Supersport.
В субботу с 20:30 до 21:30 по всему миру пройдет Час земли – международная экологическая акция, в рамках которой Всемирный фонд дикой природы призывает на один час выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты. МЕГА Самара присоединяется к проекту и совместно с самарской школой спорта I Love Supersport приглашает своих гостей принять участие в забеге с фонариками. Регистрация на забег доступна по ссылке.
В 20:30 МЕГА Самара выключит свет на башнях и фасадах, а все желающие смогут пробежать символические 2 км с фонариком по выделенной трассе на парковке торгового центра. Стартовый номер и медицинские справки для участия в забеге не требуются. К забегу можно присоединиться всей семьей – ограничений по возрасту нет.
Те, кто не очень силен в беге, но хотят поддержать экоинициативу, смогут пройти дистанцию пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Обязательным предметом для всех участников является фонарик: его можно надеть на голову или держать в руке.
На финише участников ждут горячий чай и хот-доги.
Цель массовой экологической акции «Час Земли» — обратить внимание людей на проблему истощения ресурсов планеты и рассказать, какими способами можно уменьшить экологический след — воздействие людей на Землю. Инициативу каждый год поддерживают миллиарды горожан, тысячи крупных организаций и государственных учреждений по всему миру, выключая свет и все электроприборы на один час.
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