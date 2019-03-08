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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарцев предупреждают об ухудшении погоды

8 марта 2019 12:50
115
Самарцев предупреждают об ухудшении погоды
Будьте внимательны и осторожны!

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 8 марта до 19 часов 9 марта по г.о. Самара и Самарской области, облачно,
местами порывы 15-20 м/с, местами гололедица.
Температура воздуха по области ночью -7; -12 °С; днем 3; -2 °С; в Самаре ночью -7; -9 °С, днем 2; 4 °С.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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