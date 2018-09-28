Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Кроме того, с 09:00 до 15:00 29 сентября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме.
В Самаре во время проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Виктора Сазонова, перекроют движение транспорта
Оркестр впервые совершит масштабный тур по России, представляя свою трактовку русской музыки и западноевропейской классики и романтики. Самара станет первой гастрольной площадкой в туре.
В Самаре выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана
В спортивных поединках на поле встретились 14 команд со всей области.
В Самаре прошел областной чемпионат по мини-футболу среди сотрудников ГИБДД
Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании
Появились первые результаты автоматического анализа окружающего воздуха в Тольятти
В музее можно посетить зал Героев и зал Славы, увидеть пожарно- техническую выставку, диораму «Чернобыльская катастрофа», пожарную каланчу, инсталляцию «Лестница времени».
Билеты в музей пожарно-спасательного дела Самарской области можно приобрести через сервис онлайн-продаж
Парад Памяти получил статус международного мероприятия - в этом году к участию приглашены представители 23 регионов и 33 дипмиссий.
К параду подготовиться: началось первое заседание Оргкомитета Парада Памяти-2018
Преступление считается совершенным с момента причинения собственнику убытков незаконным распространением контрафакта.
Виды контрафакта и ответственность за его продажу
Очереди за телефонами начали выстраиваться задолго до начала продаж. Первые три человека заняли очередь возле re:Store на Тверской почти за неделю — в воскресенье, 23 сентября.
Мужчина, стоявший первым в очереди за новым iPhone в Москве, не купил его, так как потерял деньги
сегодня  Пятница, 28 сентября, 17:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/09:
USD 65.84
0.08
EUR 77.04
-0.34
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий

28 сентября 2018 13:11
116
Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Водителей просят быть внимательными на дорогах.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 28 сентября до 07 часов 29 сентября облачно с прояснениями, местами по области небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью +5, +10°С, днем +11, +16°С, в Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 сентября 2018  10:43
Общественники Самары оценили итоги работ по благоустройству скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Общественники Самары оценили итоги работ по благоустройству скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Всего в областном центре привели в порядок 25 скверов. Благоустройство региона
168
27 сентября 2018  23:24
За очередной — четвертый — этап реконструкции улицы Ташкентская в Самаре возьмется «Балтийская строительная компания-СПб».
Улицу Ташкентскую в Самаре доделает местная компания с питерской пропиской
За очередной — четвертый — этап реконструкции улицы Ташкентская в Самаре возьмется «Балтийская строительная компания-СПб».   Благоустройство региона
327
27 сентября 2018  10:15
Самарские эксперты Народного фронта высказали замечания по установке детских площадок В ходе проверки выявлен ряд нарушений.
Самарские эксперты Народного фронта высказали замечания по установке детских площадок
В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Благоустройство региона
164
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2320
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
406
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
491
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
727
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1087
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
421
Весь список
ЖКХ
28 сентября 2018  09:51
В Самаре жителям домов без счетчиков придется заплатить за горячую воду на 50% больше УК, ТСЖ и ЖСК обязаны устанавливать общедомовые приборы учета теплоэнергии.
В Самаре жителям домов без счетчиков придется заплатить за горячую воду на 50% больше
УК, ТСЖ и ЖСК обязаны устанавливать общедомовые приборы учета теплоэнергии. ЖКХ
242
27 сентября 2018  17:40
Минэкономразвития предлагало дважды повысить тарифы ЖКХ из-за роста НДС в начале года с 18% до 20%.
Правительство поддержало двухразовое повышение тарифов ЖКХ в следующем году
Минэкономразвития предлагало дважды повысить тарифы ЖКХ из-за роста НДС в начале года с 18% до 20%.  ЖКХ
317
27 сентября 2018  11:39
«РКС-Самара» начали использовать ещё один нестандартный способ работы с должниками: лазер
«РКС-Самара» начали использовать ещё один нестандартный способ работы с должниками: лазер
Общий долг самарцев за холодную воду и канализацию перед компанией составляет 1 миллиард 493 миллиона рублей.  ЖКХ
490
Весь список

Экология
28 сентября 2018  16:29
Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании
Появились первые результаты автоматического анализа окружающего воздуха в Тольятти
 Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании "СИБУР".  Экология
41
28 сентября 2018  13:45
Жителей Самарской области ждут холодные выходные Местами пройдет небольшой дождь.
Жителей Самарской области ждут холодные выходные
Местами пройдет небольшой дождь. Экология
100
28 сентября 2018  13:11
Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
115
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
637
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15567
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
680
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
898
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
896
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1180
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
840
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
889
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1914
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1356
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1506
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1465
Весь список

Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных
С 28 сентября по 10 декабря в Самаре пройдёт IV Международный фестиваль «Французская осень»
В Самаре пройдет шоу-рум фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда