Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
28 сентября 2018 13:11
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 28 сентября до 07 часов 29 сентября облачно с прояснениями, местами по области небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью +5, +10°С, днем +11, +16°С, в Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С.
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Фото pixabay.com
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