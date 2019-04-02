Самарцев предупреждают о снеге и дожде

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 02 апреля до 19 часов 03 апреля по Самарской области облачно, небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.Температура воздуха по области ночью -1; +4 °С; днем +2; +7 °С; в Самаре ночью 0; +2 °С, днем +4; +6 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото pixabay.com