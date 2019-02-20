Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 20 февраля, 18:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/02:
USD 66.2
-0.05
EUR 74.82
-0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов

20 февраля 2019 13:53
153
Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология».

В 2019 объем финансирования для 15 регионов страны по федеральному проекту «Оздоровление Волги» составит 16,3 млрд рублей, включая 2,45 млрд рублей для Самарской области. Объем финансирования по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» составит порядка 1,2 млрд рублей в текущем году.

В 2019 году проект «Оздоровление Волги» будет реализовываться в 16 регионах. В части строительства и модернизации очистных сооружений, предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в 2019 году общая сумма работ из федерального бюджета оценивается в 15,6 млрд. рублей.

Наибольший объём субсидий получат Нижегородская область (3,3 млрд рублей), Московская область (2,7 млрд рублей) и Самарская область (2,5 млрд рублей). Средства федерального бюджета будут направлены для строительства и модернизации комплексов очистных сооружений и объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Устойчивое развитие функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги станет одним из ключевых направлений работ. В Астраханской и Волгоградской областях запланировано строительство и реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, а также расчистка участков и реабилитация водных объектов. Из федерального бюджета двум регионам будет предоставлено 725,8 млн. рублей, из которых 262,0 млн. рублей предусмотрены на разработку и утверждение проектно-сметной документации по строительству комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы.

Объем финансирования мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2019 году составит порядка 1,2 млрд рублей. В настоящее время уже заключены необходимые соглашения с 7 субъектами Российской Федерации о выделении 470,57 млн. рублей из федерального бюджета на мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. Наибольшее финансирование в 2019 году выделено Липецкой и Калужской областям (121 и 100 млн рублей соответственно), Республике Ингушетия (99 млн рублей). В числе водных объектов, на которых будут проведены мероприятия в 2019 году: река Серая в городе Александров, пруд города Назрань, река Воронеж, река Банька в Красногорске и др.

Для реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети определены субвенции из федерального бюджета 21 субъекту в размере 258,12 млн. рублей.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено финансирование в размере 466,3 млн. рублей на улучшение экологического состояния озер и водохранилищ, а также очистку берегов водоемов от мусора. Мероприятия пройдут на территории более чем 70 субъектов, сообщает ФЦП "Вода России".

Фото: Дильдина Светлана

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
19 февраля 2019  16:26
Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона Самара-Арена.
Минтранс готовится к запуску нового автобусного маршрута «Кошелев Парк – стадион «Самара Арена»
 Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона Самара-Арена.  Благоустройство региона
302
14 февраля 2019  17:41
Подготовка к строительству нового моста через реку Волгу уже началась.
Для строительства нового моста через Волгу власти изымут недвижимость и землю
Подготовка к строительству нового моста через реку Волгу уже началась.  Благоустройство региона
4676
14 февраля 2019  13:35
Обильный снегопад службы благоустройства Самары встретили в полной готовности
Обильный снегопад службы благоустройства Самары встретили в полной готовности
Дорожную технику заблаговременно загрузили противогололедными реагентами. Благоустройство региона
260
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
941
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2345
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
951
Весь список
Всё в Дом
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
626
2 февраля 2019  13:50
Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
 Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
228
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
618
Весь список
ЖКХ
20 февраля 2019  11:53
Реконструкция городских очистных канализационных сооружений Самары вошла в федеральную программу «Оздоровление Волги»
Реконструкция городских очистных канализационных сооружений Самары вошла в федеральную программу «Оздоровление Волги»
Испытания ультрафиолетовой очистки прошли успешно. ЖКХ
148
20 февраля 2019  11:44
В Самаре падающий с крыш снег рушит газопроводы
В Самаре падающий с крыш снег рушит газопроводы
Самарские газовики жалуются на снег и наледь, которые падают с крыш зданий. ЖКХ
148
19 февраля 2019  17:42
Особое внимание – скатным крышам – их в Самаре 7083: 6630 кровель жилых строений и 453 – нежилых (объектов социальной сферы, потребрынка и др. коммерческих организаций).
В Самаре на расчистку крыш вышли дополнительные бригады
Особое внимание – скатным крышам – их в Самаре 7083: 6630 кровель жилых строений и 453 – нежилых (объектов социальной сферы, потребрынка и др.... ЖКХ
298
Весь список

Экология
20 февраля 2019  13:53
Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология».  Экология
152
18 февраля 2019  13:56
В Самаре побит температурный рекорд Вскоре регион ожидает похолодание.
В Самаре побит температурный рекорд
Вскоре регион ожидает похолодание. Экология
297
18 февраля 2019  13:31
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер» в Самарской области Конкурс проводится по 11 номинациям.
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер» в Самарской области
Конкурс проводится по 11 номинациям. Экология
281
Весь список


Видео
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
182
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
944
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
739
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
673
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
801
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
1037
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2451
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2159
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2437
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2827
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
3007
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4314
Весь список

Мероприятия
Поклонники авторской песни вновь соберутся на Зимнем Грушинском фестивале
Сегодня в Тольятти стартует этап Кубка мира по сноукайтингу - SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019
В Жигулевске широко отметят Масленицу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные