Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов

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В 2019 объем финансирования для 15 регионов страны по федеральному проекту «Оздоровление Волги» составит 16,3 млрд рублей, включая 2,45 млрд рублей для Самарской области. Объем финансирования по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» составит порядка 1,2 млрд рублей в текущем году.В 2019 году проект «Оздоровление Волги» будет реализовываться в 16 регионах. В части строительства и модернизации очистных сооружений, предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в 2019 году общая сумма работ из федерального бюджета оценивается в 15,6 млрд. рублей.Наибольший объём субсидий получат Нижегородская область (3,3 млрд рублей), Московская область (2,7 млрд рублей) и Самарская область (2,5 млрд рублей). Средства федерального бюджета будут направлены для строительства и модернизации комплексов очистных сооружений и объектов водопроводно-канализационного хозяйства.Устойчивое развитие функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги станет одним из ключевых направлений работ. В Астраханской и Волгоградской областях запланировано строительство и реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, а также расчистка участков и реабилитация водных объектов. Из федерального бюджета двум регионам будет предоставлено 725,8 млн. рублей, из которых 262,0 млн. рублей предусмотрены на разработку и утверждение проектно-сметной документации по строительству комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы.Объем финансирования мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2019 году составит порядка 1,2 млрд рублей. В настоящее время уже заключены необходимые соглашения с 7 субъектами Российской Федерации о выделении 470,57 млн. рублей из федерального бюджета на мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. Наибольшее финансирование в 2019 году выделено Липецкой и Калужской областям (121 и 100 млн рублей соответственно), Республике Ингушетия (99 млн рублей). В числе водных объектов, на которых будут проведены мероприятия в 2019 году: река Серая в городе Александров, пруд города Назрань, река Воронеж, река Банька в Красногорске и др.Для реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети определены субвенции из федерального бюджета 21 субъекту в размере 258,12 млн. рублей.Кроме того, в рамках проекта предусмотрено финансирование в размере 466,3 млн. рублей на улучшение экологического состояния озер и водохранилищ, а также очистку берегов водоемов от мусора. Мероприятия пройдут на территории более чем 70 субъектов, сообщает ФЦП "Вода России".Фото: Дильдина Светлана