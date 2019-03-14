Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник-2019».

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Номинации конкурса:1. «Самый уютный»2. «Самый креативный»3. «Приз зрительских симпатий»Критерии оценки работ:-материал изготовления -дерево-соблюдение основных правил при изготовлении скворечника-мастерство исполнения-оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»)-на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать :ФИО участника, возраст, учебное заведение, номер контактного телефона.Прием работ осуществляется до 29 марта (включительно) 2019 года в научно-просветительском отделе зоопарка по адресу ул. Ново - Садовая,146Контактный телефон: 8(846)9261127, 8 927 738 75 78 - зав. НПО Киреева Алена Сергеевна.Выставка работ и подведение итогов конкурса «Лучший скворечник-2019» состоится 1 апреля 2019 года в рамках экологического праздника «Международный день птиц».По итогам конкурса жюри определит три призовых места.Победители Конкурса будут награждены грамотами и сувенирами от зоопарка.3+