Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 14 марта, 15:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 65.59
-0.18
EUR 74.02
-0.05
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник-2019»

14 марта 2019 13:19
101
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник-2019».
В конкурсе могут принять участие все желающее, оцениваются индивидуальные и коллективные работы.

Номинации конкурса:
1. «Самый уютный»
2. «Самый креативный»
3. «Приз зрительских симпатий»

Критерии оценки работ:
-материал изготовления -дерево
-соблюдение основных правил при изготовлении скворечника
-мастерство исполнения
-оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»)
-на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать :
ФИО участника, возраст, учебное заведение, номер контактного телефона.
Прием работ осуществляется до 29 марта (включительно) 2019 года в научно-просветительском отделе зоопарка по адресу ул. Ново - Садовая,146
Контактный телефон: 8(846)9261127, 8 927 738 75 78 - зав. НПО Киреева Алена Сергеевна.
Выставка работ и подведение итогов конкурса «Лучший скворечник-2019» состоится 1 апреля 2019 года в рамках экологического праздника «Международный день птиц».
По итогам конкурса жюри определит три призовых места.

Победители Конкурса будут награждены грамотами и сувенирами от зоопарка.
3+

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
14 марта 2019  13:13
Рынок с пересечения Авроры и Аэродромной в Самаре переедет в другое место
Рынок с пересечения Авроры и Аэродромной в Самаре переедет в другое место
Местные жители и предприниматели сами предложат новое место для торговых рядов. Благоустройство региона
132
14 марта 2019  12:38
Глава Самары Елена Лапушкина проверила качество уборки дорог
Глава Самары Елена Лапушкина проверила качество уборки дорог
Особое внимание Глава города уделила состоянию проездов и подходов к социальным учреждениям. Благоустройство региона
139
12 марта 2019  10:40
Современные технологии зимней уборки, предложенные коммерсантами, в Самаре не прижились
Современные технологии зимней уборки, предложенные коммерсантами, в Самаре не прижились
В начале этой зимы в Самаре должна была заработать снегоплавильная станция, которая пришлась бы кстати в этот особенно снежный сезон.  Благоустройство региона
275
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1641
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2430
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1043
Весь список
Всё в Дом
6 марта 2019  13:08
Советы по выбору светильников BLITZ
 BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
260
4 марта 2019  17:26
Профильные светильники и их использование в интерьере
 Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
142
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
1045
Весь список
ЖКХ
14 марта 2019  14:17
Средства распределятся так: по 4 миллиона - Железнодорожный и Ленинский районы, 8,5 – в Кировский, по 6 – в Красноглинский и Куйбышевский, 5 – в Октябрьский, 9 – в Промышленный, 3 – в Самарский и 4,5 в Советский.
В Самаре на вывоз снега со дворов дополнительно направят 50 миллионов рублей
Средства распределятся так: по 4 миллиона - Железнодорожный и Ленинский районы, 8,5 – в Кировский, по 6 – в Красноглинский и Куйбышевский, 5 – в Октябрьский, 9... ЖКХ
81
13 марта 2019  14:27
Качество воды проверяется в два раза чаще.
В ожидании паводка лаборатории «РКС-Самара» перешли на усиленный режим
Качество воды проверяется в два раза чаще.  ЖКХ
266
13 марта 2019  12:30
Россияне переплачивают за коммуналку из-за избыточного тепла в квартирах
Россияне переплачивают за коммуналку из-за избыточного тепла в квартирах
Высказывание главы ФАС Игоря Артемьева о том, что россияне минимум в два раза переплачивают за коммунальные услуги, разлетелось по интернету и активно... ЖКХ
260
Весь список

Экология
14 марта 2019  13:39
В правительстве Самарской области обсудили готовность объектов электроэнергетики к весеннему паводку
В правительстве Самарской области обсудили готовность объектов электроэнергетики к весеннему паводку
Вскрытие рек ожидается в период с 26 марта по 10 апреля. Экология
118
14 марта 2019  13:19
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник-2019».
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник-2019»
В конкурсе могут принять участие все желающее, оцениваются индивидуальные и коллективные работы. Экология
100
14 марта 2019  13:06
В Новокуйбышевске приступили к реализации «зеленой» идеи «именных» аллей
В Новокуйбышевске приступили к реализации «зеленой» идеи «именных» аллей
Любой желающий житель города может совершенно бесплатно обзавестись собственным деревом в одном из двух парков. Экология
103
Весь список


Видео
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
948
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
281
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
561
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
820
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
823
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
810
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1156
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1282
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
570
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
794
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1247
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1000
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ
В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные