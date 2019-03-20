Самарский Минлесхоз приводит в порядок сведения о лесах
20 марта 2019 11:59
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Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области инициировало пять исков к Управлению Росреестра в региональном арбитраже. Все они касаются перевода участков, относящихся к лесному фонду, в земли населенных пунктов.
Участки, о которых идет речь в исках, находятся на острове Поджабном, в Сорокиных Хуторах, поселке Мехзавод. Согласно данным публичной кадастровой карты, они предназначены для рекреационных целей. Тем не менее, в минлесхозе ответили «СО» ОНЛАЙН», что иски обусловлены необходимостью привести в соответствие сведения ЕГРН с данными государственного лесного реестра и рядом судебных постановлений.
Это связано с приказом Федерального агентства лесного хозяйства, изданным летом 2018 года «Об определении количества лесопарков на землях Самары». С тех пор власти все еще не могут передать полномочия по распоряжению городскими лесами мэрии Самары, ранее это объяснялось тем, что на существующей карте лесов много несоответствий реальному положению событий. Вероятно, теперь минлесхоз перешел к правовым мерам, чтобы привести данные в соответствие. Заседания в арбитражном суде пройдут в конце марта и начале апреля 2019 года, пишет СО ОНЛАЙН.
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