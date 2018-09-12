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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарский «Белый дом» заплатит за отлов бродячих собак и кошек

12 сентября 2018 13:47
176
Самарский «Белый дом» заплатит за отлов бродячих собак и кошек
За каждое животное города и района получат по 2372,25 рубля.

Деньги из бюджета региона получат муниципалитеты, которым губернская дума еще в апреле разрешила организовывать отлов и содержание безнадзорных животных и брать их на свое содержание. Перечисляться средства будут ежегодно в виде субвенций, суммы которых рассчитают исходя из числа пойманных собак и кошек. За каждое животное города и района получат по 2372,25 рубля. Такой норматив 5 сентября своим постановлением № 532 утвердило правительство Самарской области.

По федеральному законодательству отлов и содержание безнадзорных животных признаны государственными полномочиями. За организацию таких мероприятий отвечают регионы. Однако на практике выходило, что у областных властей до этой проблемы руки не доходили, а попытки местных властей отлавливать бродячих собак и кошек признавались нецелевым расходованием бюджетных средств.

В итоге дилемму разрешил закон о наделении органов местного самоуправления не только необходимыми полномочиями с гарантиями их финансирования. На момент принятия этого закона численность бездомных животных в регионе оценивалась в 28 тысяч особей. Если все они будут отловлены, областному бюджету придется выделить муниципалам 66,4 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.

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