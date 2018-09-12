Самарский «Белый дом» заплатит за отлов бродячих собак и кошек
12 сентября 2018 13:47
176
Деньги из бюджета региона получат муниципалитеты, которым губернская дума еще в апреле разрешила организовывать отлов и содержание безнадзорных животных и брать их на свое содержание. Перечисляться средства будут ежегодно в виде субвенций, суммы которых рассчитают исходя из числа пойманных собак и кошек. За каждое животное города и района получат по 2372,25 рубля. Такой норматив 5 сентября своим постановлением № 532 утвердило правительство Самарской области.
По федеральному законодательству отлов и содержание безнадзорных животных признаны государственными полномочиями. За организацию таких мероприятий отвечают регионы. Однако на практике выходило, что у областных властей до этой проблемы руки не доходили, а попытки местных властей отлавливать бродячих собак и кошек признавались нецелевым расходованием бюджетных средств.
В итоге дилемму разрешил закон о наделении органов местного самоуправления не только необходимыми полномочиями с гарантиями их финансирования. На момент принятия этого закона численность бездомных животных в регионе оценивалась в 28 тысяч особей. Если все они будут отловлены, областному бюджету придется выделить муниципалам 66,4 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 сентября 2018 15:45
Будут отремонтированы и внутриквартальные проезды. Благоустройство региона
131
12 сентября 2018 15:27
12 сентября 2018 12:58
Они попросили оборудовать на береговой линии био-туалеты и душевые. Благоустройство региона
178
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1771
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
367
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
444
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
322
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1041
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
375
ЖКХ
11 сентября 2018 13:59
Помещение сдается в аренду под кафе. ЖКХ
248
11 сентября 2018 10:49
Последний день приема конкурсных материалов - 17 сентября. ЖКХ
177
7 сентября 2018 14:52
На Главном Безымянском коллекторе на ул. Алма-Атинской начинается подготовка к бетонированию участка трубы диаметром 1500 мм. ЖКХ
240
Экология
12 сентября 2018 13:47
За каждое животное города и района получат по 2372,25 рубля. Экология
175
10 сентября 2018 21:53
Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия — как экономические, так и биологические. Экология
356
10 сентября 2018 12:10
Участники очистят от мусора берега озера Паршино. Экология
203
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
293
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
429
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
565
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
958
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1758
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1148
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
453
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
568
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1511
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1081
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1163
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1125
Мероприятия