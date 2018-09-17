Самарские активисты ОНФ в парке «Дружбы» провели субботник
17 сентября 2018 13:42
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Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области приняли участие во Всероссийском субботнике, который в День чистоты прошел под общим девизом «Генеральная уборка страны» и навели чистоту и порядок в одном из самарских парков «Дружбы», очистив его территорию от мелкого бытового мусора, сухостоя, бумаги и пластика.
«Основная задача активистов-экологов заключается не только в уборке территории, но и что более важно, в привлечении внимания жителей региона к проблеме оставляемого после отдыха мусора, из-за которого наносится вред окружающей среде и образуются несанкционированные свалки. Поэтому в рамках проведения Всероссийского субботника для жителей Самары силами общественников и предприятий по утилизации отходов была организована выставка, посвященная теме переработки отходов», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.
Посетили выставки – студенты, школьники с родителями, пенсионеры – узнали, что происходит с мусором, будь то пластик или стекло, после его попадания на заводы по переработке отходов, и почему так важен раздельный сбор отходов.
Выступая на открытии акции ОНФ «Генеральная уборка страны» член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук напомнил участникам о том, что в «майском» указе президента одной из основных задач обозначено формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления, и призвал жителей города обратить внимание на тему раздельного сбора мусора и утилизации опасных отходов, к которым относятся ртутные и люминесцентные лампы, градусники и батарейки.
В день экологического субботника в парке «Дружба» работал «Экомобиль», предоставленный компанией «Эковоз», по раздельному сбору бытовых отходов. Жители города воспользовались возможностью принести отработанные бытовые приборы и сдавали батарейки, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик и макулатуру. Все опасные отходы принимались у населения абсолютно бесплатно.
Усилиями активистов ОНФ в городском парке также появилась новая цветочная клумба гортензий сорта «Лидия Самара».
Самарская команда «Молодежки ОНФ» помимо активного участия в уборке мусора на территории парка «Дружба» организовала концертную программу для жителей района, а также угощение солдатской кашей.
В акции приняло участие более 120 человек. По итогам акции было благоустроено порядка 5 га территории парка «Дружба», вывезено 2 КАМАЗа мусора и посажено 5 кустов цветов гортензии.
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