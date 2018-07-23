Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды

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Координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев совместно с заместителем министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Татьяной Сафроновой провели вручение удостоверений общественных инспекторов по охране окружающей среды самарским активистам ОНФ.«Сфера экологии – это то, что касается каждого человека любого возраста, профессии и звания. Это среда, в которой мы живем, воздух, которым мы дышим, и те возобновляемые ресурсы, которые оставим в наследство будущим поколениям. Понимая актуальность темы экологии и охраны окружающей среды, активисты Общероссийского народного фронта с самого начала активно включились в общественную работу по приоритетному проекту ОНФ «Генеральная уборка», – сказал Гутенев.Он напомнил, что силами общественности за прошлый год было проведено более 200 рейдов, организовано 24 экологических субботника, в которых приняли участие тысячи добровольцев. На интерактивной карте свалок отмечено более 750 сигналов. Появление проекта ОНФ «Генеральная уборка» и интерактивной карты свалок позволило систематизировать большую работу общественников, сделать их усилия более наглядными, считает Гутенев.Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Татьяна Сафронова отметила высокую активность самарской общественности в вопросах экологии, постоянное взаимодействие с ОНФ. Она напомнила, что в июле 2017 г. приказом Минприроды России был утвержден институт общественных инспекторов по охране окружающей среды.Как разъяснила Сафронова, общественные инспекторы в качестве добровольных помощников могут оказывать содействие природоохранным и региональным органам власти, осуществляющим экологический и лесной надзор, проводя просветительскую и предупредительную работу с жителями. Специалисты ведомств готовы обучать новых помощников, проводить консультации по экологическому законодательству, предоставлять необходимую информацию, добавила замминистра.Гутенев и Сафронова вручили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды Михаилу Дубасову, Сергею Платонову, Олегу Ломаеву, Евгению Вахтерову и Аркадию Лазареву.«С самого начала экологического проекта мы старались привлечь внимание активной молодежи, студенческой общественности к проблемам незаконных свалок и необходимости их скорейшей ликвидации, используя при этом возможности интерактивной карты свалок», – рассказал активист ОНФ Михаил Дубасов.Значительная работа, проделанная активистами ОНФ по выявлению свалок, должна получить логичное продолжение, заметил Гутенев. «Лидирующие позиции региона по активности граждан было бы правильно закрепить высокими показателями по ликвидации свалок. Мы все должны стремиться, чтобы как минимум удвоить показатель убранных незаконных свалок в Самарском регионе в этом году. Необходимо усилить работу по взаимодействию с муниципалитетами, постоянно побуждая их расчищать территории», – уточнил он.Волонтеры продолжат экологические рейды по Самарской Луке, вдоль береговой линии рек и озер, в Самаре и Тольятти. В конце июля школьники вместе с активистами ОНФ отправятся в ежегодный экологический тур «Твори добро», во время которого они получают полезные навыки ориентирования на местности и одновременно приносят пользу обществу, собирая мусор вдоль всего маршрута.