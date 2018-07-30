Самарские активисты ОНФ отправляются в экологический поход добра

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Активисты самарского регионального отделения Общероссийского Народного фронта совместно с общественной организацией «Неси добро» 31 июля (вторник) отправляются в экологический десант добра по территории Самарской области. Самарцы разных возрастов совершат путешествие, чтобы помочь навести порядок в национальном парке «Самарская Лука». Участники похода также организуют уборку вдоль береговой линии Волги и создают экологическую карту края с обозначением мест незаконных свалок.«Цель десанта- оказание помощи Национальному парку «Самарская Лука», проведение анализа экологической ситуации края и составление интерактивной экологической карты с нанесением мест несанкционированных свалок. На всем следовании маршрута взрослые и дети будут проводить экологический десант по берегу залива и протоки реки Волги, встречаться с экологами, этнографами, мастерами народных промыслов, знакомиться с культурными и историческими памятниками Самарской области», - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский. Он напомнил, что за прошлый год в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» активисты обозначили более 750 точек свалок на карте области. Основная задача нынешнего года – максимально ликвидировать обозначенные места несанкционированных свалок.По словам активиста ОНФ Алексея Семина, подобные походы для юных жителей города – это не только элемент воспитания, но и прекрасная возможность познакомиться с красотами родного края, его историческими и культурными достопримечательностями, а также окунуться в увлекательное приключение.Маршрут похода «Неси Добро» в этом году составит около 200 км! За десять дней участники похода посетят село Волжское и Молодецкий Курган, село Чубовка, г. Отрадный, село Красные Ключи. Во всех населенных пунктах запланирована своя программа добрых дел. Так, например, участники похода проведут экологический десант по Красноглинскому и Волжскому району, запланировано также посещение санатория Сталина, Смоленской церкви, памятника воинам Великой Отечественной войны, встреча с представителями Администрации района. По маршруту посетят мужской монастырь в с.Чубовка, Детский Епархиальный центр в г.Отрадный, Михаило-Архангельский храм в селе Красные Ключи, чтобы оказать внимание нуждающимся в помощи семьям.Поход юных экологов начнется с праздничной программы для участников похода и всех, кто придет пожелать им удачи в путешествии. Самарцев ждет выступление шоу-группы «Класс», электро-фолк коллектива «Незабава», автора-исполнителя Федора Соловьева, запуск шара желаний!