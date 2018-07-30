Самарские активисты ОНФ отправляются в экологический поход добра
30 июля 2018 10:50
121
Активисты самарского регионального отделения Общероссийского Народного фронта совместно с общественной организацией «Неси добро» 31 июля (вторник) отправляются в экологический десант добра по территории Самарской области. Самарцы разных возрастов совершат путешествие, чтобы помочь навести порядок в национальном парке «Самарская Лука». Участники похода также организуют уборку вдоль береговой линии Волги и создают экологическую карту края с обозначением мест незаконных свалок.
«Цель десанта- оказание помощи Национальному парку «Самарская Лука», проведение анализа экологической ситуации края и составление интерактивной экологической карты с нанесением мест несанкционированных свалок. На всем следовании маршрута взрослые и дети будут проводить экологический десант по берегу залива и протоки реки Волги, встречаться с экологами, этнографами, мастерами народных промыслов, знакомиться с культурными и историческими памятниками Самарской области», - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский. Он напомнил, что за прошлый год в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» активисты обозначили более 750 точек свалок на карте области. Основная задача нынешнего года – максимально ликвидировать обозначенные места несанкционированных свалок.
По словам активиста ОНФ Алексея Семина, подобные походы для юных жителей города – это не только элемент воспитания, но и прекрасная возможность познакомиться с красотами родного края, его историческими и культурными достопримечательностями, а также окунуться в увлекательное приключение.
Маршрут похода «Неси Добро» в этом году составит около 200 км! За десять дней участники похода посетят село Волжское и Молодецкий Курган, село Чубовка, г. Отрадный, село Красные Ключи. Во всех населенных пунктах запланирована своя программа добрых дел. Так, например, участники похода проведут экологический десант по Красноглинскому и Волжскому району, запланировано также посещение санатория Сталина, Смоленской церкви, памятника воинам Великой Отечественной войны, встреча с представителями Администрации района. По маршруту посетят мужской монастырь в с.Чубовка, Детский Епархиальный центр в г.Отрадный, Михаило-Архангельский храм в селе Красные Ключи, чтобы оказать внимание нуждающимся в помощи семьям.
Поход юных экологов начнется с праздничной программы для участников похода и всех, кто придет пожелать им удачи в путешествии. Самарцев ждет выступление шоу-группы «Класс», электро-фолк коллектива «Незабава», автора-исполнителя Федора Соловьева, запуск шара желаний!
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
30 июля 2018 14:08
Елена Лапушкина оценила состояние общественных пространств Куйбышевского района Самары. Благоустройство региона
0
30 июля 2018 14:07
Речь идет об участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе. Благоустройство региона
8
30 июля 2018 13:57
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
32
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
592
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
248
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
317
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
508
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
243
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
241
ЖКХ
27 июля 2018 11:52
Такие меры приняты после игнорирования других предупреждений. ЖКХ
309
27 июля 2018 09:08
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстанавливаться совместно с коммунальными организациями по мере устранения повреждений. ЖКХ
325
26 июля 2018 10:42
«РКС-Самара» проверили платёжную дисциплину. ЖКХ
167
Экология
30 июля 2018 13:28
Осадков синоптики не обещают. Экология
69
30 июля 2018 10:55
Пока неизвестно, каковы причины такой внешности. Экология
152
30 июля 2018 10:50
Маршрут похода «Неси Добро» в этом году составит около 200 км. Экология
120
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
425
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
453
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
936
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
722
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
753
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
917
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1384
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1325
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3042
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2115
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3263
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
572
Мероприятия
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
На "Самара Арене" для болельщиков матча "Крыльев Советов" - ЦСКА подготовили развлекательную программу