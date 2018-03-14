Самарская область реализует пилотный проект по внедрению Стандарта организации работы с безнадзорными животными
14 марта 2018 10:05
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Стандарт разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) и определяет для региональных и муниципальных органов власти направления деятельности по организации работы с безнадзорными животными на местах. Сформирована «эталонная модель» организации работы с безнадзорными животными», она охватывает все сферы данной деятельности - создание и оснащение приюта для безнадзорных животных, их отлов, содержание, ветеринарное обслуживание, поиск старых или новых хозяев животных, а также взаимодействие с общественными организациями, представителями зоозащитного сообщества и волонтерами.
Обсуждение вопросов внедрения Стандарта в Самарской области состоялось 12 марта в Правительстве Самарской области на совещании под председательством врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова.
По итогам совещания принято решение о создании при Правительстве Самарской области Консультативного Совещательного Совета по вопросу обращения с безнадзорными животными, куда войдут представители власти, ветеринарных лечебных учреждений, областных общественных организаций защиты животных.
Кроме того, в настоящее время в Самарской Губернской Думе на рассмотрении находится законопроект «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».
По информации врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Андрея Мелехина, регулирование численности безнадзорных животных осуществляется следующими способами: безнадзорные собаки отлавливаются не травмирующими их техническими средствами, затем животных направляют на ветеринарное освидетельствование, по итогам которого принимается решение об их дальнейшей судьбе. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду. И лишь небольшая часть средств направляется на «стимулирование пристройства безнадзорных животных новым хозяевам и повышения имиджа животных из приютов». С принятием нового закона будут расширены механизмы поддержки организаций, занимающихся временным содержанием безнадзорных животных.
Сегодня в Самаре и Тольятти действуют несколько приютов: «Надежда», «Хати», «Участие», «Доброе сердце», «Добрый след», «Добрый дом», «Стелла». Все они заполнены на 100% животными, однако, при государственной поддержке в виде предоставления субсидий или земельных участков на безвозмездной основе, либо подведения инфраструктуры к земельным участкам за счет областных и муниципальных бюджетов, приюты могут создать за свой счет дополнительные места и содержать вдвое больше животных.
Кроме того, в только в 2017 году в учебных заведениях Самарской области было проведено более 100 уроков и 200 внеурочных тематических занятий на темы экологического воспитания, формирования ответственности за свои поступки, воспитания любви к природе и животным. На территории Самарской области активно функционируют Российское движение школьников и Городская лига волонтеров в составе 41 волонтёрского отряда по направлениям экологии и милосердия, сообщает пресс-служба облправительства.
В подведомственном министерству образования и науки Самарской области Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования для детей «Самарский областной детский эколого-биологический центр» реализуются дополнительные общеобразовательные программы, такие как «Экспериментальная зоология», «Живой уголок», «Орнитология», «Юный натуралист», «Зверье мое» и др.
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