Самарская епархия воюет со свинофермой
15 августа 2018 13:21
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В Самарской области продолжают следить за скандалом в селе Ташла, где соседствуют свиноферма и известный далеко за пределами региона святой источник. Одни общественники утверждают, что владелец свинофермы не вывозит отходы и там же сжигает туши мертвых животных, чем оскверняет христианскую святыню и подвергает риску здоровье служителей и прихожан местного храма. Другие считают информацию об экологических нарушениях явно преувеличенной из-за отсутствия претензий со стороны контролирующих органов, и не исключают, что кампания по травле фермера может быть заказана Самарской епархией, которая давно заглядывается на территорию его хозяйства. Подробности – в материале «ФедералПресс».
По легенде, родник в селе Ташла Ставропольского района Самарской области забил в 1917 году на месте, где одна из сельчанок нашла образ Божьей матери «Избавительницы от бед». С тех пор паломники со всех концов России и зарубежья едут в Ташлу искупаться в святом источнике и поклониться чудотворной иконе, которая до сих пор хранится в построенном здесь же Свято-Троицком храме. Туристов, прихожан и настоятелей храма смущает лишь запах нечистот – наследие советского прошлого: еще с 1920-х годов примерно в трехстах метрах от источника находится свиноводческий комплекс.
В июле этого года свиноферму посетили общественники и местные журналисты, после чего в соцсетях развернулось бурное обсуждение почти столетнего соседства.
Как рассказала «ФедералПресс» побывавшая в Ташле репортер Елена Татаринцева, по ее мнению, владельцы фермы игнорируют нормы экологической безопасности: «За хлевом находится свалка, куда из-под полов фермы стекают отходы жизнедеятельности свиней и впитываются в землю. Работники комплекса сказали, что отходы вывозятся далеко за пределы строений. На самом деле, как я убедилась, никуда они не вывозятся, а сливаются там же, после чего попадают в подземные воды, загрязняя святой источник».
Местные жители говорят, что неприятный запах в районе источника был всегда, а отходы не вывозились должным образом еще с советских времен. Кроме того, как утверждают служители Свято-Троицкого храма, там же, у свинарника, периодически сжигают трупы животных, отчего в округе стоит характерный запах. «Последний раз, по их словам, это произошло накануне нашего визита. И запах еще держался в воздухе», – рассказала Елена Татаринцева.
Близость свиноводческого комплекса больше всего тяготит именно представителей духовенства. Прочие хозяйства с коровниками и свинарниками удалены от священного места. Церковники во главе с протоиереем храма неоднократно обращались в органы власти и просили, чтобы собственник фермы исправил ситуацию.
«Свиноферма появилась у источника давно и, как я полагаю, неслучайно, – считает пресс-секретарь Самарской епархии, иерей Максим Кокарев. – Людей хотели отвадить от святыни. Печально, что это частично происходит и теперь».
«Такое соседство кажется нам крайне неблагоприятным. Особенно учитывая, какой поток народа, в том числе из других уголков страны и зарубежья, притягивает это место, – продолжает Максим Кокарев. – Ташлинский источник – одно из знаковых мест региона, можно сказать, лицо области. И даже в этом смысле нам негоже позориться перед приезжими. Было бы крайне желательно решить вопрос с переносом фермы подальше».
«В то же время мы понимаем, что находимся в правовом государстве. Если у фермы есть законный владелец, то в первую очередь в его силах повлиять на исход событий. Надеемся, что собственники обратят внимание на поднявшуюся волну протестов и пойдут навстречу населению. Хотелось бы, чтобы стороны пришли к решению, которое устроит всех, – выразил надежду пресс-секретарь Самарской епархии. – Но если этого не произойдет, стоит присмотреться, насколько работа фермы соответствует нормам закона. Само собой, свинокомплекс никогда не будет благоухать. Но, уверен, если бы на ферме все делалось по предусмотренным стандартам, проблем бы не возникало».
В настоящее время в Сети появились несколько петиций общественников, адресованных президенту России и патриарху всея Руси. Добиваться справедливости до конца православных призвал протоиерей Всеволод Чаплин. Он жестко раскритиковал владельцев свинарника и посоветовал неравнодушным гражданам бить во все колокола.
Тем временем в соцсетях развернулась настоящая информационная война между противниками и защитниками животноводческого комплекса. Первые требуют перенести свиноферму подальше от источника и привлечь владельца к ответственности, а вторые обвиняют первых в лоббировании коммерческих интересов третьих лиц.
Владельцами дурно пахнущего сооружения журналисты со слов священников назвали Сергея и Владимира Дуцевых, последний из которых является депутатом губернской думы. Сам парламентарий ответил «ФедералПресс», что поводов комментировать эту ситуацию у него нет, как нет и бизнеса в Ташле.
«Информация о том, что собственниками являются братья Дуцевы, – вранье. Фермерским хозяйством владеет предприниматель из Тольятти Андрей Рудюков. Сомневаюсь, что депутат Владимир Дуцев вообще здесь когда-либо был», – рассказал «ФедералПресс» глава администрации сельского поселения Мусорка, в которое входит Ташла, Виктор Вечканов.
«Это история спора двух хозяйствующих субъектов, – считает Виктор Вечканов. – Самарская епархия давно ведет переговоры с собственником свинофермы по передаче ей земельного участка в собственность. Но переговоры зашли в тупик, а через некоторое время после этого начались поклепные статьи в СМИ. Появились недоброжелатели, которые пытаются обманным путем подвигнуть собственника отказаться от участка и передать его бесплатно в ведение епархии». «Формально же епархия может лишь вести речь о выкупе земли по договорной цене, как в свое время участок выкупили нынешние владельцы свиноферы», – пояснил глава администрации сельского поселения.
По данным системы СПАРК, Андрей Рудюков оформил крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) в марте 2014 года. За это время, по словам Виктора Вечканова, на участке неоднократно были сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологического надзора и других ведомств. «Выявлены лишь незначительные, некритичные нарушения. В целом же собственники комплекса ведут хозяйственную деятельность грамотно и аккуратно, у них на учете каждый поросенок, у всех животных берутся анализы», – заверил он.
Как подтвердили «ФедералПресс» в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре, сотрудники надзорного ведомства последний раз исследовали участок весной этого года, после чего летом свою проверку провел департамент ветеринарии Самарской области. О нарушениях информации нет. В региональном управлении Росприроднадзора также сообщили, что КФХ в Ташле не состоит в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду.
Получить комментарий самого Андрея Рудюкова «ФедералПресс» не удалось.
«То, что грунтовые воды якобы загрязняют источник, – тоже неправда, – добавляет Виктор Вечканов. – Немногие знают, что часть воды берется у самого фермера Рудюкова».
«Как видно, придется развенчать часть мифа о святом источнике, но ситуация обстоит так: сам родник есть, но воды там не хватает. Ближайший источник водоснабжения находится на участке Рудюкова. От его водозаборной скважины протянут водопровод на святой источник. В месяц у предпринимателя забирают 42 кубометра воды, которая проходит по трубам и никак не соприкасается с отходами свинофермы. То есть собственник свинофермы не только не мешает священнослужителям, но и обеспечивает их и прихожан водой», – рассказал Виктор Вечканов.
Меж тем, как отмечает председатель Международного социально-экологического союза Сергей Симак, отсутствие данных о нарушениях от надзорных органов не исключает проблему: «Свинокомплексы являются экологически грязными производствами, вокруг которых устанавливается санитарно-защитная зона (ССЗ), а сами они должны быть оборудованы очистными сооружениями и устройствами по дезактивации навоза. Птичий и свиной навоз – самые ядовитые, поэтому складировать свежий навоз вне этих сооружений запрещается. Однако горе-бизнесмены часто стремятся получить максимальную прибыль при минимальных вложениях, экономя на оборудовании. Результат всегда один и тот же».
«Не могу утверждать, насколько загрязнены грунтовые воды, но источник точно находится в зоне действия запаха от свинокомплекса, и мухи оттуда правда летят, – добавляет эколог. – Территориально источник входит в ССЗ фермы, которая, по СанПиН для свинокомплексов, определяется радиусом в километр. Но ССЗ устанавливаются не для источников, а для объектов жилого фонда и социального назначения, а также для особо охраняемых природных территорий. И потом, далеко не на все существуют нормативы. Например, нет нормативов на запахи, только на содержание химических веществ. Поэтому контролирующие органы могут вполне добросовестно говорить, что по их части криминала нет, зажимая нос рукой. То же самое касается мух. Навоз может складироваться на территории комплекса, а мухи летят за его пределы. И формальным нарушением это не является».
Член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Экология и лес» в Самарской области Валерий Барсук подтверждает, что проблемы невывоза отходов и царящей в связи с этим антисанитарии в животноводческой отрасли случаются сплошь и всюду. «К сожалению, владельцы таких предприятий, как правило, не соблюдают экологические нормы. В надежде уменьшить свои расходы и издержки предприниматели не захоранивают отходы умерших животных, не вывозят останки животных на полигоны. Местные жители обращаются за помощью к чиновникам, но не находят поддержки ни в правоохранительных органах, ни у исполнительной власти на местах», – делится эксперт.
Само нахождение рядом с источником свиноводческой фермы не страшно, уверен активист. Свинокомплекс и источник сосуществовали около ста лет, и жалоб было немного, поскольку экологическая безопасность в советское время хотя бы отчасти соблюдалась. «Сегодня же власти в первую очередь уделяют внимание продовольственной программе, и многие предприниматели этим пользуются, – считает общественник. – Бизнесмены полагают, что раз они занимаются благим делом – снабжают мясом губернию, нарушения им простительны. Но они должны понимать, что рядом с ними находятся люди».
Лучшим выходом из ситуации, по мнению Валерия Барсука, был бы перенос свинофермы. Но для этого нужны дополнительные средства, которых у предпринимателя, возможно, нет. Как нет их и у района. «Оттого владельцам нужно обратить внимание на соблюдение всех правил, следить за вывозом и рекультивацией отходов, особенно трупов животных, поскольку ферма не может и не должна соседствовать со скотомогильником. При этом мы знаем, что Министерство сельского хозяйства активно раздает гранты и предлагает бизнесменам финансовую поддержку от государства. Можно воспользоваться этим, построить современный свинокомплекс в отдаленном месте, соблюсти все экологические стандарты. Но все зависит от волеизъявления хозяев фермы», – заключает эксперт.
Фото pixabay.com
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