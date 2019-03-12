Россия не вошла в десятку стран с самым чистым воздухом
12 марта 2019 12:52
95
Специалисты рассказали о том, в каких странах мира самый чистый воздух. Рейтинг составил Greenpeace вместе с компанией-разработчиком компьютерных программ AirVisual.
Отметим, что чистоту воздуха проверяли в 73 странах мира. Специалисты оценили среднее количество микрочастиц пыли в воздухе городов той или иной страны.
Составители рейтинга подчеркнули, что наличие пыли является самым опасным для человека видом загрязнения воздуха. Это связано с тем, что мелкие частицы оседают в легких и проникают глубоко в дыхательные пути. Такой процесс может стать причиной проблем со здоровьем, начиная от аллергии, заканчивая онкологическими заболеваниями.
По словам аналитиков, самый грязный воздух на сегодняшний день – в Бангладеше, Пакистане и Индии. А самый чистый – в Исландии, Финляндии, Эстонии, Швеции и Австралии. Что касается России, то здесь качество воздуха оценили как хорошее. Однако страна вошла лишь во вторую десятку рейтинга, пишет "ФедералПресс".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 марта 2019 10:40
В начале этой зимы в Самаре должна была заработать снегоплавильная станция, которая пришлась бы кстати в этот особенно снежный сезон. Благоустройство региона
161
11 марта 2019 10:24
В настоящее время варианты подсветки монумента прорабатываются. Благоустройство региона
244
7 марта 2019 11:54
В ближайшее время его обещают устранить. Благоустройство региона
316
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1582
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2418
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1034
Всё в Дом
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
200
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
135
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
1037
ЖКХ
12 марта 2019 14:54
Проблема расчистки и вывоза снежных накоплений стоит в районе особенно остро, поскольку очень много дорог 4 и 5 категорий, то есть без асфальтобетонного... ЖКХ
41
12 марта 2019 09:11
Они могут привести к судебным разбирательствам. ЖКХ
207
11 марта 2019 12:59
Там из-за скопившегося снега обвалилась крыша. ЖКХ
334
Экология
12 марта 2019 13:43
В Волжско-Камском бассейне, Астрахани и Волгограде уже подтвердили смещение сроков паводка. Экология
301
12 марта 2019 12:52
Также названы страны с самым загрязненным воздухом. Экология
94
11 марта 2019 13:28
Предыдущий рекорд установили еще в 1978 году. Экология
277
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
418
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
789
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
786
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
776
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1483
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1330
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
996
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1101
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
432
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
750
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1214
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
961
Мероприятия
Самарская областная юношеская библиотека предлагает старшеклассникам осуществить «Погружение в профессию»
Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»