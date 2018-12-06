Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
6 декабря 2018 12:54
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В компании «ЭкоСтройРесурс» прокомментировали «СО» ОНЛАЙН» ситуацию, сложившуюся из-за отсутствия заявок на аукцион по определению подрядчика на транспортирование твердых коммунальных отходов с начала нового года. Речь идет о значительной части территории Самарской области, в которую входят почти все города (кроме двух районов Тольятти) и 24 муниципальных района. Двухлетний договор стоимостью 8,3 млрд рублей планировалось разыграть до конца этой недели.
Несмотря на то, что ни одной заявки на аукцион не поступило, заказчик — региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоСтройРесурс» — заявляет, что это не приведет к сбою с вывозом отходов с указанной территории. «Порядок выбора транспортировщиков ТКО определяется постановлением Правительства РФ №1133 от 03.11.16 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора», — сообщил «СО» ОНЛАЙН заместитель директора по экологии Наталья Ржевская. — Таким образом, отсутствие заявок по одному из трех лотов на транспортировку, размещенных региональным оператором на Единой электронной торговой площадке, является штатной ситуацией, предусмотренной законодательством. Подготовка аукционной документации является сложной юридической процедурой, требующей от соискателей тщательной подготовки».
Наталья Ржевская подчеркивает: «ЭкоСтройРесурс» обеспечит транспортирование твердых коммунальных отходов по всей территории Самарской области в любой сложившейся ситуации. Данная деятельность обеспечена банковской гарантией, и у регионального оператора есть полное понимание и контроль над тем, кто как и какими ресурсами будет осуществлять перевозки».
Фото pixabay.com
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