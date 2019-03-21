Прогноз по затоплению в Самарской области снизили до 41 населенного пункта
21 марта 2019 11:07
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Высота снежного покрова в Самарской области составляет 48 сантиметров, что выше нормы на 160%. Показатель по столице региона — до 64 сантиметров. Норма же составляет 57 сантиметров. Об этом сообщила глава гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.
Что касается толщины льда на водоемах региона, то здесь наблюдается иная ситуация. Показатели колеблются от 11 до 46 см, что меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда толщина льда составляла местами 75 сантиметров, пишет 63.ру.
— Температурный режим марта всего на 3 градуса выше нормы, и по нашим прогнозам эта тенденция сохранится. Поэтому думаю, что половодье будет спокойным. Водохранилища готовы к приёму водных масс по всему каскаду. Полное вскрытие Саратовского водохранилища ожидаем во второй декаде апреля, Куйбышевского — в третьей. По предварительным данным, подтопление коснётся только 12 районов области и 41 населенного пункта, — рассказала Людмила Анурова.
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