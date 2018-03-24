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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Подсветку Кремля отключат в рамках акции «Час Земли»

24 марта 2018 11:10
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Подсветку Кремля отключат в рамках акции «Час Земли»
Одновременно на один час без подсветки останется весь периметр Красной площади.

Внешнее освещение Мсковского Кремля будет отключено 24 марта с 20:30 до 21:30 в рамках глобальной экологической акции «Час Земли».

Одновременно на один час без подсветки останется весь периметр Красной площади — стены Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного, а также Александровский сад, где продолжает гореть только Вечный огонь на Могиле неизвестного солдата, сообщает «Интерфакс».

В самом Кремле светится лишь президентский штандарт, установленный на резиденции главы государства, и продолжают гореть «рубиновые» звезды на кремлевских башнях.

Отмечается, что Кремль участвует в акции уже шестой год подряд, пишут "Известия".

Кроме того, проведению экологической акции «Час Земли» традиционно присоединяется и Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной, где отключают внешнюю подсветку здания и часть внутреннего освещения.

Ранее сообщалось, что подсветка почти 2 тыс. зданий погаснет в Москве в «Час Земли».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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