Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука

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В пятницу и субботу состоялась выездная встреча-экспедиция администраций Ставропольского района, г. о. Жигулевск, национального парка «Самарская Лука», Жигулевского заповедника, а также жигулевской городской Думы при участии представителей СМИ. Цель этой встречи — экспедиции: поиск практических путей взаимодействия и сотрудничества по развитию познавательного туризма и участия природоохранных территорий в развитии города Жигулевска и Ставропольского района.В первый день участники встречи прошли пешком по туристской тропе от Морквашей до Бахиловой поляны, где посетили «Городок барсуков» при конторе Жигулевского заповедника и подписали Соглашение о сотрудничестве в области туризма между ОМС и Жигулевским государственным заповедником; затем доехали до села Зольное, где ознакомились с «Музеем сказок» г.о.Жигулевск, поднялись на гору Стрельная — главную туристическую вершину заповедника и вернулись в турприют «Бахилова поляна» национального парка «Самарская Лука». На второй день программа встречи была посвящена селу Солнечная поляна и находящимся на его территории визит-центру заповедника, и селу Ширяево, где участники неформальной встречи ознакомились с тропой на гору Попову, новой оборудованной площадкой для отдыха возле штолен, а также посетили Музей летучей мыши и выставочный комплекс национального парка.Итогом встречи стало подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в рамках развития территории между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком «Самарская Лука», сообщает сайт нацпарка.