По требованию прокурора в Сызрани начали вывозить мусор с территорий кладбищ
12 октября 2018 12:19
73
Прокуратурой города Сызрани проведена проверка исполнения МБУ «Благоустройство» санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства в части содержания кладбищ, расположенных на территории г.о. Сызрань.
Проверкой установлено, что МБУ «Благоустройство» в нарушение установленных требований уборка и вывоз отходов производства и потребления с территории кладбищ г. Сызрани «Фомкин сад» (ул. Нефтяная), «Батрацкие» (ул. Магистральная), «Уваровское» (Юго-Западный район Монгоры), «пос. Новокашпирский» (пос. Новокашпирский), «Старое» (ул. Угловая) своевременно не осуществляются, территория кладбищ захламлена бытовым и строительным мусором.
В адрес руководства учреждения внесено представление об устранении нарушений экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства.
В настоящее время на территории кладбищ проводится работа по уборке и вывозу отходов производства и потребления, сообщает облпрокуратура.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
11 октября 2018 21:26
Прием заявок - до 26 октября. Электронный аукцион состоится 1 ноября. Благоустройство региона
139
11 октября 2018 18:27
На участие в конкурсе заявились три компании – «ЭкоСтройРесурс», «Экоресурсповолжье» и «Волжский камень». Благоустройство региона
196
10 октября 2018 10:53
Мониторинг качества дорог в Самарской области продолжится. Благоустройство региона
158
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
2645
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
450
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
542
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
983
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1130
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
462
ЖКХ
12 октября 2018 12:42
Вопросы подключения к отоплению находятся в ведении муниципалитетов области. ЖКХ
78
12 октября 2018 11:15
Данные поправки в регламент работы ТСЖ предлагается закрепить в Гражданском кодексе РФ. ЖКХ
138
11 октября 2018 17:54
Сейчас поставлена задача сосредоточить максимально возможное количество рабочих и спецтехники для более оперативного принятия мер по устранению возникших... ЖКХ
216
Экология
12 октября 2018 12:19
В адрес руководства МБУ «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений. Экология
72
11 октября 2018 14:00В Самарской области погода станет хуже
Похолодает, ожидается сильный ветер. Экология
239
11 октября 2018 12:46
Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит выполнить 12 увлекательных заданий. Экология
175
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
127
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
242
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
252
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
629
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
523
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
920
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
549
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1063
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1076
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2156
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1578
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1749
Мероприятия