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Новости /  Благоустройство /  Экология  

По требованию прокурора в Сызрани начали вывозить мусор с территорий кладбищ

12 октября 2018 12:19
73
По требованию прокурора в Сызрани начали вывозить мусор с территорий кладбищ.
В адрес руководства МБУ «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратурой города Сызрани проведена проверка исполнения МБУ «Благоустройство» санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства в части содержания кладбищ, расположенных на территории г.о. Сызрань.

Проверкой установлено, что МБУ «Благоустройство» в нарушение установленных требований уборка и вывоз отходов производства и потребления с территории кладбищ г. Сызрани «Фомкин сад» (ул. Нефтяная), «Батрацкие» (ул. Магистральная), «Уваровское» (Юго-Западный район Монгоры), «пос. Новокашпирский» (пос. Новокашпирский), «Старое» (ул. Угловая) своевременно не осуществляются, территория кладбищ захламлена бытовым и строительным мусором.

В адрес руководства учреждения внесено представление об устранении нарушений экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В настоящее время на территории кладбищ проводится работа по уборке и вывозу отходов производства и потребления, сообщает облпрокуратура.
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