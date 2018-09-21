Около 400 волонтеров благоустроили берега озера Пашино в Самаре
21 сентября 2018 13:23
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Во Всемирный День чистоты в рамках общероссийской акции «Сделаем!2018» в России / Let’s do it! Russia» более 400 волонтеров очистили берега озера Паршино от бытовых отходов и природного мусора. Более 2,5 т собранного мусора направлены на переработку.
Организаторами акции выступили экологические организации региона при поддержке Администрации Самарской области и мэрии г.о. Самара. Среди участников акции — добровольцы из крупнейших компаний города, представители Русского географического общества, а также студенты 10 ведущих учебных заведений Самары.
Кстати, попробовать себя в роли студентов на экологическом празднике смогли все желающие. Для гостей мероприятия сотрудники Coca-Cola HBC Россия организовали мастер-классы по росписи холщовых сумок и экологическую викторину. Волонтеры компании также приняли участие в раздельном сборе мусора: собранные во время акции отходы отправили на переработку.
«Самара — один из городов, где мы реализуем проект «Живая Волга». Более 10 лет мы благоустраиваем водоохранные зоны, проводим обучающие мероприятия и экоуроки, направленные на сохранение Волжского бассейна. Сегодняшнее мероприятие объединило волонтеров из множества организаций. Приятно осознавать, что все мы заботимся об экологии региона, внедряя практику раздельного сбора отходов для дальнейшей переработки», — отмечает Александр Горбачев, региональный руководитель направления корпоративной социальной ответственности по Центральному и Южному регионам Coca-Cola HBC Россия.
По словам председателя РОО «Экологический контроль Самарской области» Николая Вашуркина, озеро Паршино находится в черте города, поэтому пользуется особой популярностью у жителей Самары.
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