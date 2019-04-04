Областной экологический конкурс "Зимородок" приглашает самарских фотографов
4 апреля 2019 09:36
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Самарский зоопарк приглашает принять участие в Областном экологическом конкурсе «Зимородок»!
Если вы любите природу, наблюдательны и активны,
вы можете внести свой вклад в изучение
редких животных и растений Самарской области.
Для этого вам надо всего лишь
прислать фотографию редкого представителя флоры или фауны с описанием места и времени встречи своей уникальной находки на
zimorodok-2018@yandex.ru.
Условия конкурса и анкета - https://vk.com/docs-164658031
Фотоопределитель редких видов - https://vk.com/albums-164658031
Экологический конкурс «Зимородок» - это уникальная возможность:
- для детей и их родителей – принять участие в семейном эко-квесте, почувствовать себя настоящим исследователем природы родного края, совершившим находку редкого вида животного или растения.
- для учителей биологии и руководителей кружков – написать с учащимися детскую научно-исследовательскую работу, получив консультацию от специалистов-биологов.
- для фотографов-анималистов – показать свой талант в съемке дикой природы.
- для всех натуралистов-любителей – сделать уникальную находку и помочь ученым в исследовании редких и исчезающих видов животных и растений Самарской области.
- для победителей конкурса – получить дипломы и ценные призы, а также увидеть свои фотоработы на выставке в Самарском зоопарке; для всех участников – сертификаты.
- для всех и для каждого – открыть что-то новое в чарующем мире живой природы!
Фото (сделанные в ПРИРОДЕ на территории САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019 году) принимают с 10 апреля по 20 сентября 2019 года. В этот раз всем будет проще - смотрим фото участников и победителей Зимородок-2018 и ориентируемся на них.
Телефон контакта (846) 334-11-27, E-mail: zimorodok-2018@yandex.ru
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