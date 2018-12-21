ОНФ: 99% российских регионов будут начислять налог на мусор «от фонаря»
21 декабря 2018 12:31
105
В России с 1 января 2019 года будет введён ещё один новый обязательный налог – т.н. утилизационный сбор. Правда, то, как и кем он принимался, вызывает массу вопросов не только у граждан и бизнеса, но и у экспертов Общероссийского народного фронта.
Со следующего года Россия переходит на новую систему вывоза мусора и, соответственно, новый порядок оплаты этой коммунальной услуги. По некоторым оценкам, её стоимость может вырасти не просто в разы, а в десятки раз. Плата за вывоз мусора будет зависеть от так называемых нормативов накопления ТКО и установленного тарифа.
Итак, при нормативе 517 кг на троих человек в одной квартире получится около 9 куб. м отходов, что при умножении на тариф дает более 7 тыс. руб. в год, или около 600 руб. в месяц. Рост в десятки раз.
Подобная ситуация наблюдается во многих регионах, хотя не все жители морально готовы получать квитанции с новой графой, да ещё и с такими суммами.
«У нас в ряде регионов не завершены процедуры по выбору региональных операторов. А они должны были быть завершены ещё в середине года, - рассказал Царьграду председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - После этого региональный оператор должен подать величину тарифа в единый тарифный орган, тарифный орган должен эту величину согласовать, и только тогда понятно, кто, откуда, сколько, куда и за сколько денег вывозит».
Во всём мире мусор – очень прибыльная сфера. Допускаются к этому бизнесу далеко не все желающие. Если посмотреть на предпринимателей, которые сделали состояние на отходах, все они, так или иначе, аффилированы с местными чиновниками.
«Для многих структур финансовых, которые этим занимаются и которые очень плотно срослись с региональной властью в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе коррупционно, очень невыгодно делать систему прозрачнее. Потому что придется заниматься раздельным сбором, мусоросортировкой, мусоропереработкой, утилизацией отходов. Куча головняков! А сейчас якобы закрытый полигон, ставишь на него веб-камеру, за 3 минуты 5 мусоровозов проезжает под шлагбаум», - указал господин Бурматов.
Не успело население отойти от энергетической, в результате которой цены на электричество подскочили в 8 раз, а инфраструктура осталась в том же плачевном состоянии, как правительство подготовило нам новый сюрприз. Причём надо отметить, что вводимый утилизационный сбор в отдельных регионах может стать существенной статьей расходов и без того небогатых российских семей.
Общественный омбудсмен по правам предпринимателей Александр Хуруджи уверен, что, проводя реформы в стране, нельзя разделять людей на тех, кто получает деньги, и тех, кто выполняет работы.
«Что тогда получилось? Гарантирующие поставщики получали деньги от людей, которые исправно платили за электроэнергию, а эти средства не доходили до генерации», - отметил господин Хуруджи.
Такая же история может повториться и с мусорной реформой. Когда заложенные на начальном этапе средства в дальнейшем вырастают до астрономических сумм, но не доходят до исполнителей. Начинаются задержки, срывы и другие форс-мажоры. Эти риски возникают, в первую очередь, тогда, когда в цепочке кто-то один получает средства, а уже от него все остальные. Если уж реформировать систему, то начинать надо с «головы».
В чём вообще заключается смысл предстоящих преобразований? Через какое-то время Россия превратится в город-сад? Уйдет вонь от мусорных полигонов, улицы станут по-европейски чистыми, у домов поставят контейнеры для раздельного сбора, будут не сжигать, а перерабатывать вторсырьё? Как-то слабо верится, что эта сказка превратится в жизнь. Тем более, опыт подобных реформ у нас уже достаточно богатый.
«Вонь из наших городов никуда не уйдет, - пообещал Царьграду координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. – В Госдуме во втором чтении лежит законопроект, который должен узаконить нелегальные полигоны. Те самые свалки, которые ещё вчера были «серыми», войдут в официальные реестры, и для того, чтобы тарифы снизить, повезут мусор туда. И это страшно».
Эксперты, опрошенные Царьградом, считают, что данный законопроект ни к чему хорошему не приведёт. Более того, он даст ещё больше поводов для коррупции на местах. А к 2021 году у правительства появится дополнительная головная боль - где взять денег на рекультивацию сотен гектаров нелегальных полигонов, в законопроекте указан именно этот срок, до которого разрешается эксплуатировать данные объекты.
Но не только граждане недовольны. Бизнес также смущает то, что из-за пересмотра норм и тарифов у него резко возрастут затраты на утилизацию отходов. Предприниматели пока не понимают, какие суммы закладывать на эту статью расходов. А региональные власти даже не находят нужным встречаться с бизнес-сообществом и населением и вести разъяснительную работу, почему вдруг с нового года за ту же услугу придется платить в разы больше, сообщает tsargrad.tv.
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) постоянно мониторят ситуацию на местах. Они выяснили, что территориальные схемы обращения с отходами, которые со стартом реформы были приняты в регионах, на 99% ошибочны. В каждом субъекте разработана своя схема, в которой зафиксированы следующие параметры: какой объём отходов образуется, кто является образователем, кто является оператором и т.д.
К сожалению, большинство составителей отнеслись к этому «спустя рукава». Как рассказал Дмитрий Миронов, некоторые умудрились отличиться тем, что поленились даже сменить название региона. Тем не менее эти документы были согласованы и подписаны региональными и федеральными чиновниками, на что выделили полмиллиарда рублей.
Сегодня в соответствии с этими «филькиными грамотами» нам выставляют тарифы. Получается, вся нынешняя реформа сводится к тому, что просто будут легализованы незаконные свалки, а в платёжках появится ещё одна строка. При том, что реально ничего не изменится.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
21 декабря 2018 12:08
Они будут участвовать в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благоустройство региона
86
21 декабря 2018 09:50
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут. Благоустройство региона
485
19 декабря 2018 23:19
«Регионспецстрой» зарегистрирован в Самаре в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Благоустройство региона
380
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
649
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
629
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
607
Всё в Дом
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
308
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
481
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
467
ЖКХ
21 декабря 2018 09:22
Давление в домах Железнодорожного, Октябрьского и Самарского районов нормализовалось. ЖКХ
95
20 декабря 2018 14:49
На время проведения ремонтных работ приостановлено теплоснабжение потребителей 12 жилых многоквартирных домов (1355 человек, из них 289 детей) и 1-го... ЖКХ
321
20 декабря 2018 09:39
Там заменили 6 метров трубы. ЖКХ
194
Экология
21 декабря 2018 12:31
Предприниматели пока не понимают, какие суммы закладывать на эту статью расходов. Экология
104
19 декабря 2018 09:18
Будьте внимательны и осторожны! Экология
547
13 декабря 2018 09:15
Специалисты сильно обеспокоены. Экология
674
Видео
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
106
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
228
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1823
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
698
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1089
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
989
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1200
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1064
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1438
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1827
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1927
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3154
Мероприятия