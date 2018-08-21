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Новости /  Благоустройство /  Экология  

На первой смотровой площадке Стрельной горы установлен первый стационарный бинокль

21 августа 2018 12:49
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На первой смотровой площадке Стрельной горы установлен первый стационарный бинокль Второй в ближайшее время появится на второй самой высокой смотровой площадке.
Второй в ближайшее время появится на второй самой высокой смотровой площадке.

19 августа на первой смотровой площадке экскурсионного маршрута Жигулёвского заповедника «Стрельная гора» установлен первый стационарный бинокль. Второй бинокль в ближайшее время появится на второй самой высокой смотровой площадке. ОБ этом в твиттере сообщает Юрий Краснобаев.

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