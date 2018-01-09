На Старый новый год Самарскую область ожидает крепкий мороз, а на Крещение - оттепель

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Как сообщают метеорологи приволжского УГМС, до пятницы, 12 января, погоду Самарской области будет формировать тыловая часть циклона. Это означает, что атмосферное давление будет пониженным, в области пройдет небольшой снег, а ветер будет дуть с умеренной силой - 7-12 м/с.Воздух будет остывать понемногу - на 1-2 градуса в сутки. Однако в ночь пятницы на субботу ожидается существенное похолодание до минус 19 градусов, а в Старый новый год, в ночь с субботы на воскресенье - до минус 23 градусов.Днем в выходные тоже будет холодно: 18-19 градусов мороза. Снег в субботу прекратится.А вот к Крещению, 19 января, ожидается всего минус 6 ночью и плюсовая температура днем. В 20-х числах января, по прогнозам синоптиков, ожидаются оттеппель, снег и дождь, пишет СитиТраффик.