На Грушинском фестивале в Самарской области организуют раздельный сбор мусора
16 июля 2018 11:29
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В этом году на самых крупных летних музыкальных фестивалях Самарской области (Грушинский, "Протока", "Метафест") будет организован раздельный сбор отходов. Все три фестиваля пройдут на Мастрюковских озерах в августе.
Волонтерский проект "Вторсырье на благотворительность" поставит специальные мусорные баки на Мастрюковских озерах - для раздельного сбора пластика, стекла и металла. Кроме того, там появятся сетки для пластиковой тары.
Волонтеры будут дежурить у баков и помогать гостям фестивалей сортировать мусор по видам. Также добровольцы будут обходить лагеря, раздавать людям мешки для мусора, рассказывать о необходимости сортировки.
Все собранные отходы отправят на переработку: из них сделают новые бутылки, стройматериалы, металлические изделия и т.д., пишет Самру.ру.
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