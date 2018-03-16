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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Лед на Волге в Самаре не вскроется до апреля

16 марта 2018 11:55
6
Лед на Волге в Самаре не вскроется до апреля
Синоптики рассказали о том, когда в Самаре в этом году можно ожидать ледохода.

По сведениям метеорологов, Волга в районе города вскроется только в первой декаде апреля. Только в этом месяце в городе наконец-то установятся плюсовые температуры - до конца марта в Самаре прогнозируется зимний "минус", пишут Самру.ру.
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