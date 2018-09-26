Информацию о загрязнении мазутом Гранного проверят компетентные ведомства
26 сентября 2018 11:00
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Жители близлежащих к поселку Гранный утверждают, что на их территории происходит настоящая экологическая катастрофа, пишет 63.ру.
— Лес и приусадебные участки залило мазутом. Мы боимся за свою жизнь! — пишут они в соцсетях.
По их информации, нефтепродукт обнаружила одна из собственниц земли на своем участке. Якобы когда на этой территории рабочие сняли верхний слой земли, появился мазут. Потом местные жители вырыли две ямы, и обе заполнились горючим материалом.
Эту информацию проверят представители региональных Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
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