Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
14 июня 2018 12:48
Загрязнение воздуха транспортом является одной из важнейших экологических проблем в России. Чтобы оценить меры, которые власти предпринимают для её решения, Гринпис отправил запросы в администрации 77 городов и составил рейтинг на основе их ответов.
Гринпис России весной обратился к администрациям российских городов с вопросами о развитии общественного транспорта, мониторинге качества воздуха, зонах с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, ниже Евро-3), развитии велоинфраструктуры, мерах по снижению количества поездок на личном транспорте и внедрению электротранспорта, в первую очередь, общественного.
Самара попала в «жёлтую» категорию рейтинга, которая означает, городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта, хотя у них есть некоторые инициативы в этой области. Согласно ответу администрации, в 2014-2017 годах закуплено 225 автобусов большой и средней вместимости, работающих на газомоторном топливе, 101 троллейбус и 30 трамвайных вагонов, в том числе в 2017 году — 40 троллейбусов.
АО НИИ «Атмосфера» проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов на территории Самарской области. Вклад суммарных выбросов парниковых газов в суммарные выбросы по РФ составил 1,49 %. Вопросы о мерах по созданию зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса, мерах поддержки общественного транспорта и велосипедного движения оставлены без ответа.
При этом лишь 24 % опрошенных Гринпис жителей Самары довольны качеством воздуха в городе. Мерами властей по улучшению транспортной ситуации удовлетворены 20,1 %. С тем, что именно автотранспорт является основным загрязнителем воздуха в городе, согласны 75,2 %.
Стоит отметить, что в рейтинге оценивались именно декларируемые меры. Оценить, насколько они соответствуют реальности, и проконтролировать их реализацию смогут местные жители и общественные организации.
Гринпис благодарит всех участников опроса и городские администрации, которые полно ответили на поставленные вопросы. Решить проблему загрязнения воздуха транспортом, удастся только в том случае, если этого потребуют сами жители крупных городов, а власти будут готовы к диалогу.
Для решения проблемы загрязнения воздуха от транспорта Гринпис предлагает развивать экологичные альтернативы личным авто: делать общественный транспорт доступным для всех горожан, расширять сеть велодорожек и велопарковок, станций городского велопроката, строить пешеходную инфраструктуру и пешеходные переходы там, где это удобно людям. Под петицией с этими требованиями подписались уже более 30 000 человек.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 июня 2018 11:30
Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Благоустройство региона
0
14 июня 2018 10:10
Мэрия Самары утвердила документацию по планировке территории в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой, жилой застройки в Промышленном районе. Благоустройство региона
0
13 июня 2018 19:36
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
66
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
168
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
76
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
74
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
151
ЖКХ
14 июня 2018 11:41
Они «сажают» давление в сетях, создают риск попадания загрязнений в общегородские коммуникации. ЖКХ
0
13 июня 2018 16:29
За любые граффити собственников зданий штрафуют административные комиссии на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. При существующих правилах поводом для штрафных... ЖКХ
0
13 июня 2018 09:52
Это поможет быстрее устранить возможные утечки. ЖКХ
0
Экология
14 июня 2018 12:48
Самара попала в «жёлтую» категорию рейтинга, которая означает, городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта. Экология
0
13 июня 2018 12:09
Так они компенсируют свой "углеродный след". Экология
0
13 июня 2018 09:45
Не подозревая, что свалка незаконная, некоторые люди выбрасывают там мусор. Экология
0
Видео
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия