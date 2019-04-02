Бобры не могут поделить реку с жителями Сызрани
2 апреля 2019 11:59
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В Сызрани спасатели проверяли информацию жителей улицы Угловая, которые сообщили об обнаружении подточенного бобрами дерева. Люди считают, что если животные решат устроить здесь запруду, это будет чревато подтоплением домов, порчей имущества и прочими бедами. Поэтому местные жители предпочли бы, чтобы бобры строили свои хатки где-нибудь в другом месте.
На место обнаружения грызунов выехали специалисты Аварийно-спасательной службы. Спасатели на снегоходе проехали вдоль берега, однако никаких следов начала строительства бобровой запруды не обнаружили.
Впрочем, местным жителям пока рано расслабляться. Дело в том, что животные уже давно считают Крымзу местом своего обитания и периодически дают о себе знать то в одном, то в другом районе, примыкающем к реке. К примеру, два года назад их хатки были обнаружены недалеко от стадиона «Кристалл», а в марте этого года бобры начали «подготавливать» стройматериалы в районе Молдавки. На берегу были подточено несколько стволов.
Кроме того, осенью 2017 года бобры во время строительства плотины на Крымзе случайно обрушили дерево на провода, питавшие электричеством соседние дома. А за год до этого пришлось сломать пять бобровых плотин, чтобы спасти от подтопления улицу Межевую, пишет КТВ-Луч.
Фото pixabay.com
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