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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Активисты ОНФ отправились в экологический поход по Самарской Луке

2 августа 2018 10:26
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Активисты ОНФ отправились в экологический поход по Самарской Луке
Участники похода будут проводить субботники вдоль береговой линии Волги.

Активисты самарского отделения Общероссийского народного фронта совместно с общественной организацией «Неси добро» дали старт экологическому походу по территории Самарской области. Жители региона разных возрастов совершат путешествие, чтобы помочь навести порядок в национальном парке «Самарская Лука». Участники похода будут проводить субботники вдоль береговой линии Волги и отмечать места на интерактивной карте свалок.

«Цель десанта – оказание помощи национальному парку «Самарская Лука», проведение анализа экологической ситуации края и составление интерактивной экологической карты с нанесением мест несанкционированных свалок. На всем следовании маршрута взрослые и дети будут проводить экологический десант по берегу залива и протоки реки Волги, встречаться с экологами, этнографами, мастерами народных промыслов, знакомиться с культурными и историческими памятниками Самарской области», – пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.

Он напомнил, что за прошлый год в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» активисты обозначили более 750 свалок на сайте «Интерактивная карта свалок». Основная задача на текущий год – максимально ликвидировать обозначенные места несанкционированных свалок.

По словам активиста регионального отделения ОНФ Алексея Семина, подобные походы стали традиционными. Например, в прошлом году ребята вместе со взрослыми очистили береговую линию реки Волги и прилегающий пляж от бытового мусора в районе села Рождествено общей протяженностью около 5 км, прочистили всю территорию по пути следования от села Ширяево до горы Верблюд, провели благоустройство прибрежной зоны рядом с храмом Святителя Пантелеймона в городе Отрадном. За две недели похода его участники собрали почти 120 мешков мусора. Подобные походы для юных жителей города – это не только элемент воспитания, но и возможность познакомиться с красотами родного края, его историческими и культурными достопримечательностями, а также окунуться в увлекательное приключение, считает Семин.

В 2018 г. маршрут похода «Неси добро» составит около 200 км. За десять дней участники похода посетят село Волжское и Молодецкий Курган, село Чубовку, город Отрадный, село Красные Ключи.

«Во всех населенных пунктах у нас запланирована своя программа добрых дел. Так, например, участники похода проведут экологический десант по Красноглинскому и Волжскому району, запланировано также посещение санатория, Смоленской церкви, памятника воинам Великой Отечественной войны, встреча с представителями администрации района», – рассказал Семин. Участники похода посетят мужской монастырь, детский епархиальный центр в Отрадном, Михаило-Архангельский храм в селе Красные Ключи, чтобы оказать внимание нуждающимся в помощи семьям.

Поход юных экологов начался с праздничной программы. На площадке Самарской набережной выступили юные воспитанники шоу-группы «Класс», электро-фолк коллектив «Незабава», автор-исполнитель Федор Соловьев. Артисты и зрители запустили в небо шары.

В ходе движения по маршруту участники похода будут вести экологический онлайн дневник.
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