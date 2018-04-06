Активисты ОНФ обсудили меры по расширению «зеленого щита» в Самарской области
6 апреля 2018 13:27
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Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области совместно с представителями власти, контрольно-надзорных органов и профильных некоммерческих организаций обсудили меры по расширению «зеленого щита» в Самарской области. На площадке ОНФ собрались общественники, заинтересованные в укреплении и расширении «зеленого щита» вокруг городов, а также представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и межрайонной природоохранной прокуратуры.
Цель встречи – определить участки территорий рядом с крупными городами региона Самарой и Тольятти, которые требуют особого внимания профессионалов и общественности для сохранения экологического баланса городов и районов.
«Благодаря инициативе Народного фронта и постановлению депутатов областной Думы в Самарской области появилась одна особо охраняемая территория со статусом «зеленого щита» – остров Коровий на реке Волге в районе города Самары. Однако активисты ОНФ считают этого недостаточным. Территории нашего пристального внимания и заботы должны появиться и в Тольятти, где сегодня ситуация в целом и в частности состояние лесов вызывает большую тревогу общественности», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.
Он напомнил собравшимся, что Госдума приняла в первом чтении инициированный ОНФ законопроект об обязательном восстановлении вырубленных, погибших или поврежденных лесов.
Принятие закона позволит обеспечить баланс сохранения лесных массивов за счет установления принципа, при котором один гектар вырубки леса равен одному гектару лесовосстановления, считает Покровский.
По данным государственного лесного реестра, общая лесистость Самарской области составляет лишь 12,8%, область считается малолесной, сообщил представитель Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры. В такой ситуации, считают общественники, борьба за сохранение и восстановление каждой единицы живого дерева приобретает значение высокой степени важности.
«Принятие закона об обязательном восстановлении лесов позволит решать вопросы сохранения лесного богатства более глобально. Физические лица либо предприниматели, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры, переработки древесины, будут обязаны вести лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади рубки, в пределах соответствующего региона», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ.
По данным министерства внутренних дел Самарской области, ежегодно в регионе регистрируется около 30 преступлений в лесной сфере. Активисты ОНФ считают, что поддержанная Госдумой инициативна Народного фронта принесет пользу для сохранения и преумножения лесных территорий вокруг крупных городов, где и формируются в настоящее время защитные зеленые зоны, и предложили всем профильным ведомствам в рамках своих компетенций активизировать деятельность по экологическому просвещению, профилактике правонарушений с привлечением общественного контроля и волонтерских сообществ, а также использования средств масс-медиа.
«Уверен, что комплексная реализация инициатив Народного фронта по сбережению лесных запасов – это важный вклад для успешного будущего России», – резюмировал Покровский.
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