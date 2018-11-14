Активисты ОНФ обсудили меры по повышению эффективности ликвидации незаконных свалок в Самарской области
14 ноября 2018 09:51
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Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели совещание тематической площадки ОНФ «Экология» по итогам реализации проекта Народного фронта «Генеральная уборка» и обсудили предложения по повышению эффективности ликвидации незаконных свалок в Самарской области, отмеченных на «Интерактивной карте свалок».
Активисты ОНФ отметили, что сейчас на портал «Интерактивная карта свалок» поступило 801 обращение жителей региона, из них в работе находятся 197, ликвидировано 295 свалок, что составляет 36% от всех обозначенных проблем.
«Интерактивная карта свалок отражает активность жителей региона. Самарская область второй год входит в число регионов-лидеров по количеству выявленных свалок, это свидетельствует, что жители у нас неравнодушные, не проходят мимо, дают сигнал. По итогам прошлого года активисты Народного фронта заявляли о том, что необходимо наращивать эффективность ликвидации выявленных несанкционированных свалок, и по крайней мере удвоить число убранных навалов мусора», - пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.
Между тем, в недавно опубликованном Народным фронтом рейтинге регионов по темпам ликвидации Самарская область вошла в число отстающих.
По мнению Марина, процесс уборки свалок, их ликвидации напрямую зависит от активности муниципалитетов: «Число зафиксированных на карте незаконных свалок у нас примерно сравнимо с Татарстаном, мы и территориально с ними примерно схожи. Поэтому в данной ситуации вполне корректно сравнить процент ликвидированных там и здесь мусорных свалок. Более того, темпы ликвидации в 2018 году даже ниже, чем в прошлом», - заметил Марин.
Особенно остро ситуация с ликвидацией незаконных свалок, отметили активисты, складывается в Волжском районе. Здесь за весь год убрана лишь одна свалка. Недостаточно активно работает в этом направлении и администрация Алексеевского, Камышлинского и Красноярского районов, показав эффективность ниже средней по региону. В то же время руководство Ставропольского района, где сигналов на интерактивную карту подано наибольшее число – 209, нашло возможность и ликвидировало 86 свалок, еще 42 – находятся в работе.
«Среди муниципальных городов области наибольшую активность проявили тольяттинцы и обнаружили там 181 незаконную свалку. Руководство города откликнулось на призыв общественности, в Тольятти ликвидировано 44 свалки. Но это меньше четверти, поэтому темпы надо наращивать. Общий процент ликвидированных свалок в Тольятти значительно ниже среднего значения по региону. Не благополучно ситуация выглядит и в Жигулевске. Высокие цифры несанкционированных свалок обусловлены еще и тем, что жители наносят на карту свалок переполненные контейнеры, которые долго не вывозятся», - уточнил руководитель регионального исполкома ОНФ.
Общественники выразили уверенность, что с появлением с 1 января 2019 года единого регионального оператора по утилизации и переработке мусора будет наведен порядок с контейнерными площадками, и за счет регулярной работы по уборке мусора и закреплении территорий за управляющими компаниями количество несанкционированных свалок в регионе сократится.
«Стихийные свалки все учтены в едином реестре электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами, где все свалки нанесены отдельным «слоем», но ответственность за их ликвидацию по-прежнему лежит на руководстве муниципалитетов, и общественники продолжат работу с ними в интересах всех жителей региона», - сказал Марин.
Фото pixabay.com
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