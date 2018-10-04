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Новости /  Благоустройство /  Экология  

За сутки в Самарской области нельзя ловить больше 5 кг рыбы

4 октября 2018 13:50
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За сутки в Самарской области нельзя ловить больше 5 кг рыбы
Новым приказом министерства сельского хозяйства РФ установлены суточные нормы добычи.

Приказ минсельхоза "О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" устанавливает суточную норму добычи - количество и вес водных биоресурсов, разрешенных гражданину для вылова при любительском рыболовстве. Так, суммарная суточная норма составляет не более 5 кг.

Ограничения в виде 5 кг предусмотрены для республик Марий Эл, Татарстан, Чувашской Республики, Вологодской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областей, а для Астраханской, Волгоградской и Нижегородской областей - 10 кг, пишет СитиТраффик.

К примеру, в Тверской области гражданин может поймать улов весом в 5 кг. Если улов осуществляется в виде одного вида рыб, то разрешенной массой станет для судака или щуки - 5 кг, а для сома пресноводного предусмотрены другие критерии в виде 1 экземпляра или же раков - 20 экземпляров, сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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