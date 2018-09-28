Жителей Самарской области ждут холодные выходные
28 сентября 2018 13:45
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Сегодня, 28 сентября в Самарской области облачно с прояснениями, небольшой дождь, днём температура воздуха будет держаться на отметке +10 ... +15 °C.
Завтра , в субботу, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, столбик термометра поднимется до 16 °C.
А в воскресенье синоптики прогнозируют небольшой и умеренный дождь, похолодает до +8 и +13 °C, сообщает Приволжское УГМС.
В регионе с 28 сентября по 2 октября 2018 г. местами по восточной половине Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Фото pixabay.com
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