Власти Самары списали проблемы с мусором на времена года

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Администрация Самары отказалась убирать мусор из городских дворов, мотивируя свое решение наступлением зимы и отсутствием финансирования.Активисты общественной организации «Гражданский патруль», проводя аналогии с мусорным коллапсом в ряде российских городов, таких как Екатеринбург и Челябинск, провели рейд по Самаре, проверив, насколько чисты городские дворы. Общественники обнаружили, что качество данной услуги населению оставляет желать лучшего.Так, активистами «Гражданского патруля» были проведены проверки на улицах Победы, Сокольской, Маркса, Печерской, Авроры, Физкультурной, Булкина и многих других, обнаружив, огромное количество свалок бытовых отходов. Однако администрация Самары перевела проблемы с вывозом мусора в ряд не срочных.-С 1 ноября устанавливается период зимней уборки. В связи с этим работы, указанные в обращениях, и относящиеся к содержанию территорий в зимний период, будут включены в лист ожидания Администрации района. Реализация мероприятия будет зависеть от бюджетного финансирования, - сообщил общественникам первый заместитель главы администрации Советского внутригородского района Сергей Свирень.-Совершенно непонятно, почему администрация ссылается на период зимней уборки по части крупногабаритного мусора и бытовых отходов. Мусор с наступлением весны не растает. И еще более непонятно, почему его не вывезли, пока было тепло? Мы уже видели, к чему приводит такое отношение на примере Свердловской и Челябинской области, где наступил настоящий мусорный коллапс, и совершенно не хотелось бы допустить подобного в Самаре. Надеемся, что администрация примет соответствующие меры, - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» Сергей Михайлов.