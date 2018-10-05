В Тольятти обсудили меры по улучшению экологической ситуации
5 октября 2018 11:59
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В работе совещания приняли участие руководители промышленных предприятий города и профильных ведомств, представители надзорных органов, общественники.
Участники совещания отметили, что сегодня Тольятти — один из крупнейших индустриальных центров Поволжья, здесь сосредоточено 35% промышленного производства Самарской области, при этом объем выбросов составляет 13% от областного уровня.
В 2018 году здесь было зафиксировано 7 случаев загрязнения воздуха аммиаком не выше 2 ПДК.
Основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт — более 65%, доля промышленных предприятий составляет менее 35%. Количество автомобилей в Тольятти продолжает расти — с 229 тыс. единиц автотранспорта в 2011 году до 287 тыс. машин в 2017 году.
Кроме того, лесные пожары 2010 года уничтожили значительную часть "легких" города, что до сих пор сказывается на экологической ситуации в Тольятти.
По словам директора Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежды Карпасовой, за состоянием атмосферы следят семь метеорологических пунктов в черте города и один в селе Тимофеевка. Ежедневно они делают 182 пробы воздуха. Ведется мониторинг дней с неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ), наиболее сложными в этом отношении являются февраль и август-сентябрь. Последний раз период с НМУ продлился с 24 августа по 19 сентября.
В 2018 году уровень загрязнения характеризуется как низкий, в то время как в 90-2000-е годы фиксировались превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в 3-5 раз.
Также Надежда Карпасова отметила, что наличие запаха не означает концентрацию веществ в атмосфере, превышающую норму. Для модернизации городской системы экологического мониторинга предлагается принять участие в целевых федеральных программах.
Кроме того, планируется приобрести мобильную экологическую лабораторию, финансовую помощь здесь пообещали крупнейшие химические предприятия города. Она необходима для того, чтобы ведомство могло делать оперативно реагировать на изменения экологической ситуации в городе.
В своем выступлении заместитель прокурора Тольятти Владимир Исаев подчеркнул, что зачастую нарушителями природоохранного законодательства являются не крупные заводы, а небольшие предприятия, зарегистрированные как непроизводящие химические отходы, а по факту работающие с вредными веществами.
"Мы работаем в этом направлении, приводим ситуацию в правовое поле", — заметил Владимир Исаев.
Представители ведущих промышленных предприятий рассказали, какую работу ведут по повышению экологической безопасности. Так, руководитель "Сибур Тольятти" Юрий Морозов отметил, что за последние 10 лет завод снизил выбросы в атмосферу на 13,5¬%. Только в 2018 году средства, направленные предприятием на снижение воздействия на окружающую среду, составили 637 млн рублей. В бюджете на следующий год предусмотрены деньги на проведение дальнейших изыскательских работ в этом направлении.
Председатель совета директоров "Куйбышевазота" Виктор Герасименко отметил, что в период неблагоприятных метеорологических условий в конце августа-начале сентября предприятие снизило производство продукции, что привело к сокращению объемов продаж на 129 млн рублей. Он также рассказал о мерах, который предпринимает компания по модернизации производства и повышению квалификации сотрудников.
Благодаря модернизации оборудования и внедрению энергоэффективных технологий при росте производства в 2,6 раз в последние годы снизил выбросы в 2,3 раза. Предприятие готово участвовать в софинансиров¬ании общегородских проектов, таких, например, как приобретение мобильной экологической лаборатории.
Кроме того, оба руководителя отметили то участие, которое принимают их компании в восстановлении городских лесов, ликвидации несанкционированных свалок и других природоохранных мероприятиях.
Подводя итоги совещания, глава региона назвал основные меры, которые необходимо предпринять в ближайшее время. Это создание рабочей группы, которая будет координировать процесс на межведомственном уровне.
Также правоохранительным органам при помощи общественности надо активнее вести работу по выявлению нелегальных предприятий, имеющих источники выбросов. При этом особое внимание, как подчеркнул Дмитрий Азаров, необходимо уделять именно сигналам и рекомендациям общественников.
В кратчайшие сроки необходимо сформировать предложения по дооснащению стационарных и приобретению мобильных экологических лабораторий, как с привлечением бюджетного финансирования, так и средств предприятий. Также будет расширен перечень предприятий, получающих уведомления о неблагоприятных метеоусловиях, пишет Волга Ньюс.
Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул; "Обеспечить людям условия для комфортного и экологически безопасного проживания — наша прямая обязанность. Именно от наших совместных скоординированных усилий зависит ситуация в городе".
Фото: Игорь Казановский
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