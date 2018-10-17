В Сызрани температура побила рекорд 1993 года
17 октября 2018 13:25
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В Сызрани побит температурный рекорд 25-летней давности. Об экстремально-высокой температуре сообщает Приволжское УГМС. По данным службы, 16 октября 2018 в Сызрани был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. В этот день столбики термоментров поднялись до 22.3 °С. Предыдущий рекорд был поставлен в 1993 году, тогда значения были на полтора градуса меньше и составляли 20.8 °С.
Между тем, по данным местной метеостанции, в Сызрани в ночь на 18 октября ожидается небольшая облачность, без существенных осадков, ветер северный 4 - 9 м/с, температура воздуха +1… +6 °С.
Днем 18 октября - небольшая облачность, без осадков, ветер западный 4 - 9 м/с, температура воздуха +9… +14 °С, пишет КТВ-Луч.
Напомним, к концу недели синоптики обещают похолодание.
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