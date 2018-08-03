В Сызрани подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Биоресурс»

87

В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Биоресурс», которое проводилось с целью предупреждения, выявления и раскрытия преступлений и правонарушений, связанных с водными биоресурсами.В ходе проведения операции сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту г. Сызрани совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции было выявлено 8 преступлений по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и 8 преступлений по ч.1 ст. 292.1 УК РФ (мелкое взяточничество), совершенных в сфере обращения с водными биологическими ресурсами.Также в районе городского пляжа г. Сызрани полицейскими был выявлен 25-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, который управлял маломерным судном. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования и в отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 11.9 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрен административный штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.

Фото: pixabay.com