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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Сызрани подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Биоресурс»

3 августа 2018 10:57
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В Сызрани подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Биоресурс»
В речном порту Сызрани было выявлено 8 преступлений.

В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Биоресурс», которое проводилось с целью предупреждения, выявления и раскрытия преступлений и правонарушений, связанных с водными биоресурсами.

В ходе проведения операции сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту г. Сызрани совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции было выявлено 8 преступлений по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и 8 преступлений по ч.1 ст. 292.1 УК РФ (мелкое взяточничество), совершенных в сфере обращения с водными биологическими ресурсами.

Также в районе городского пляжа г. Сызрани полицейскими был выявлен 25-
летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, который управлял маломерным судном. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования и в отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 11.9 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрен административный штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.

Фото: pixabay.com


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