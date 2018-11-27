В Самарской области ожидается снегопад

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По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 27 ноября до 19:00 28 ноября в Самарской области облачно, небольшой и умеренный снег, по южной половине сильный, слабая метель. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9°, местами до -14°, днем -3,-8°. Местами снежные заносы.Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото pixabay.com