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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Пестравском районе прорвало трубу с нефтью

27 августа 2018 11:57
133
В Пестравском районе прорвало трубу с нефтью
На данный момент нефтяники ликвидировали аварию.

В Пестравском районе произошла утечка нефти. Площадь загрязнения составила 3957 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Причиной происшествия стал прорыв трубы. На данный момент нефтяники ликвидировали аварию. Для устранения последствий разлива нефти они использовали минеральный грунт и плодородный слой почвы.

— Инспектор отдела земельного надзора отобрал пробы почвы на месте происшествия и направил в центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию для исследования на химико-токсикологические показатели, — сообщили в Россельхознадзоре.

По словам специалистов, попадание нефти в почву приводит к глубоким изменениям химических, физических и микробиологических свойств. Земля не способна самостоятельно очиститься. Более того, на загрязненных участках долгие годы не растет трава, пишет 63.ру.

Фото pixabay.com


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