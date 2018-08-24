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Тольяттинские экологи назвали массовую гибель мальков обычным, хоть и печальным явлением

24 августа 2018 09:36
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Тольяттинские экологи назвали массовую гибель мальков обычным, хоть и печальным явлением
Это связано с цветением сине-зеленых водорослей.

Высокая температура воздуха способствовала необычайно активному цветению сине-зеленых водорослей, повлиявших на массовую гибель мальков в Волге. Такую позицию, схожую с официальной версией Средневолжского управления Росрыболовства, департамента охота и рыболовства, независимо друг от друга высказали во вторник главный научный сотрудник института экологии Волжского бассейна РАН Геннадий Розенберг и директор учреждения Сергей Саксонов.

По их словам, заморы возникают ежегодно по естественным причинам. И хотя экологи допускают, что выбросы сточных вод могли увеличить количество умерших мальков, куда больше нареканий поступает в адрес самой системы речных водохранилищ. Геннадий Розенберг в очередной раз напомнил, что после затопления прибрежных территорий в середине прошлого века, скорость течения Волги снизилась в несколько раз, в результате чего река попросту не успевает себя «промывать». «Заморы — типичнаяпроблема всех водохранилищ равнинного типа», — отметил г-н Розенберг. А высокая температура довершила начатое, значительно усилив цветение сине-зеленых водорослей, пишет СО ОНЛАЙН.

Подобный исход событий Сергей Саксонов предсказывал ещё два месяца назад в интервью татарстанскому изданию «Реальное время». «Как только она [температура воды] превышает 22 градуса, а это случится буквально в ближайшее время, эти организмы [сине-зеленые водоросли] начинают так массово размножаться, что становятся угрозой», — отметил тогда г-н Саксонов. Также он продолжал, что сине-зеленые водоросли поглощают кислород в воде, а также выделяют различные токсины после своей гибели. Любые слова о крупном химическом вмешательстве в экосистему реки оба эколога отрицают словами: «Тогда все бы рыбы плавали к верху брюхом, а не только мальки».

На прошлой неделе жители Самарской области начали массово писать в соцсетях про гибель мальков. В пятницу на сообщения в твиттере отреагировал глава областного департамента охоты и рыболовства Вячеслав Лебедев словами об обильном цветении сине-зеленых водорослей, сославшись на результаты проверок Росрыболовства.

Фото pixabay.com
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