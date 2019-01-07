Самарцев предупреждают о сильном похолодании
7 января 2019 10:57
456
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 7 по 11 января 2019 года,
местами по области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует:
В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дому.
Особенно это касается детей.
Если всё же выйти необходимо, то никогда не идите в холод на голодный желудок – съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе.
Надо чтобы организм тратил на обогрев энергию пищи, а не свою собственную. Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но, ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своём составе много воды.
Старайтесь тепло одеваться. На морозе старайтесь не стоять, а постоянно потихоньку двигаться, особенно, когда ждёте на остановке общественный транспорт.
Если чувствуете, что холод совсем невыносим, а идти надо, то передвигайтесь перебежками с остановками в кафе, магазинах, подъездах. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и лёгких, то он, как правило, успевает согреться.
От сильных морозов страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Если всё же вы не убереглись, сильно замёрзли и перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Это может привести к необратимым изменениям (некрозу) в тканях организма.
Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок и т.д.) и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается, то желательно сразу, без промедления обратиться к врачу.
Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, или ванну.
При резкой смене температуры (от -20 до +20) может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
29 декабря 2018 12:11
Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн. Благоустройство региона
333
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
473
28 декабря 2018 11:58
Иллюминацией также подсвечены два новых тоннеля на Московском шоссе. Благоустройство региона
331
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1280
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
700
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
669
Всё в Дом
30 декабря 2018 09:32
Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
312
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
628
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
542
ЖКХ
5 января 2019 14:30
Глава города Елена Лапушкина поручила главам районных администраций лично контролировать уборку внутриквартальных дорог и проездов. ЖКХ
408
5 января 2019 14:14
Утром 5 января глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание по уборке городских улиц и дворов от снега. ЖКХ
407
4 января 2019 18:57
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в ближайшие два дня ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. ЖКХ
697
Экология
7 января 2019 10:57
В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дому. Экология
455
28 декабря 2018 11:20
Конструкция имеет протяженность 695 метров. Экология
365
27 декабря 2018 18:21
На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га. Экология
302
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
447
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
730
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
711
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
908
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
584
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1181
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1387
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1210
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1556
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1947
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2100
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3335
Мероприятия