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Новости /  Благоустройство /  Экология  

По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели

16 января 2019 13:37
36
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд.
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд.

На данный момент в городе выпал 61 мм осадков, что в два раза больше, чем в прошлом году. Для того, чтобы справиться с последствием снегопада, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме: ежедневно на полигоны вывозится 10-12 000 тонн снега. Так только сегодня в дневную смену на расчистку улично-дорожной сети от снега было выведено 169 единиц спецтехники и 317 рабочих. В ночную смену планируется усилить работу по очистке и вывести 360 снегоуборочных машин, сообщает горадминистрация.
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Комментарии



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