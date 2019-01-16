По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели

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На данный момент в городе выпал 61 мм осадков, что в два раза больше, чем в прошлом году. Для того, чтобы справиться с последствием снегопада, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме: ежедневно на полигоны вывозится 10-12 000 тонн снега. Так только сегодня в дневную смену на расчистку улично-дорожной сети от снега было выведено 169 единиц спецтехники и 317 рабочих. В ночную смену планируется усилить работу по очистке и вывести 360 снегоуборочных машин, сообщает горадминистрация.