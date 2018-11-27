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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Отлов одной бездомной собаки или кошки в Самарской области оценили в 1509 рублей

27 ноября 2018 09:57
133
Отлов одной бездомной собаки или кошки в Самарской области оценили в 1509 рублей
Животных намерены отправлять на стерилизацию и передержку.

В правительстве Самарской области рассчитали тариф на отлов и содержание бродячих животных на следующий год. Одну собаку или кошку оценили в полторы тысячи рублей. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте белого дома.

— Определить на 2019 год норматив расходов на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории региона в размере 1509,26 рубля на одно животное, — говорится в документе.

Заниматься отловом дворняг будет департамент ветеринарии Самарской области.

В 2018 году в регионе утвердили порядок отлова и содержания бездомных животных. В частности, правила запрещают использовать огнестрельное оружие, кроме тех случаев, когда существует реальная угроза для жизни человека. В Самаре, по заверениям чиновников, бездомных собак и кошек отлавливают техническими средствами, не травмирующими животное. Использование отравленных приманок запрещено. Однако на практике не всё так гладко. Неравнодушные жители города нередко жалуются на негуманное обращение служб отлова с бездомными животными.

Всего в 2018 году в Самаре планировали отловить более 8000 собак и кошек за 7 миллионов рублей, пишет 63.ру.


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Комментарии



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