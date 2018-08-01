Осенью в Тольятти посадят еще 1,7 га леса за счет макулатуры

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Осенью в Тольятти посадят еще 1,7 га леса. Предприятие «СИБУР Тольятти» передало на вторичную переработку 14,8 тонн бумажного вторсырья в пользу восстановления тольяттинского леса в рамках акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево». Инициатором акции является городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» совместно с компанией «Пакмил» при поддержке администрации г.Тольятти.Макулатура – в основном архивные документы – была собрана на предприятии в рамках действующей системы раздельного сбора отходов. В настоящее время на территории производственной площадки установлено 18 специальных контейнеров для сбора бумаги и пластика, которые передаются на вторичную переработку.За счет передачи бумажного вторсырья осенью будут проведены подготовительные работы по расчистке лесной территории и дополнительные посадки деревьев. По расчету экспертов Фонда Тольятти, для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры, сообщает СИБУР.

Фото: pixabay.com