Футбольные болельщики смогут посадить дерево

Сервиc по восстановлению лесов Posadiles.ru предлагает болельщикам рассчитать свой углеродный след и компенсировать его, поддержав посадку деревьев в регионах, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу. Сделать это не выходя из дома можно на сайте posadiles.ru.Специальный калькулятор поможет рассчитать величину выбросов СО2 и количество деревьев, которое необходимо посадить для его компенсации. Посадку деревьев можно моментально оплатить на сайте posadiles.ru, а деревья высадят волонтеры этой осенью на пострадавших от пожаров лесных территориях. Пользователи получат фото и gps-координаты саженцев.“Большой приток туристов создаст дополнительную углеродную нагрузку из-за увеличения транспортного потока в городах проведения ЧМ-2018 и перемещения болельщиков, в т.ч. авиаперелетов, в города проведения матчей. Поэтому мы предлагаем болельщикам компенсировать свой углеродный след, воспользовавшись нашим калькулятором, и таким образом снизить нагрузку на природу”, - рассказывает руководитель сервиса posadiles Марианна Мунтяну.Силами волонтёров движения ЭКА с 2010 года было посажено более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России, создано 5 000 школьных питомников. В 2015 году был создан сервис posadiles.ru, который дает возможность каждому желающему посадить свое дерево не выходя из дома. Благодаря поддержке пользователей сервиса было восстановлено более 100 гектар леса в 15 российских регионах, что эквивалентно площади 140 футбольных полей.