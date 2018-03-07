24 марта состоится массовая международная экологическая акция «Час Земли»
7 марта 2018 12:23
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Крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» в 2018 году состоится 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В это время во всем мире на час погаснет свет и подсветка ключевых архитектурных достопримечательностей.
Мероприятие проводится ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования. Акция ориентирована на формирование повседневной экологической культуры и пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам, пишет sarvesti.ru.
Слоган акции в 2018 году – «Голосуй за природу».
Акция «Час Земли» организована WWF России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Жителям Самарской области предлагают выключить свет и бытовые приборы на один час – с 20:30 до 21:30 24 марта – в знак неравнодушного отношения к будущему планеты.
Организаторы «Часа Земли» в России наградят самый активный город, участвовавший в акции, переходящим кубком. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, необходимо отметить свое местоположение на карте на официальном сайте «Часа Земли» http://60.wwf.ru/capital/
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