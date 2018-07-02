В Самаре действует особый противопожарный режим
2 июля 2018 14:05
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Администрация городского округа Самара информирует, что на территории города продолжает действовать особый противопожарный режим.
В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, запрещено применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.
Администрация настоятельно рекомендует жителям и гостям города быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать ограничения, связанные с введением особого противопожарного режима, и правила пожарной безопасности.
За нарушение правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение штрафа.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).
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