В Самаре действует особый противопожарный режим

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Администрация городского округа Самара информирует, что на территории города продолжает действовать особый противопожарный режим.В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, запрещено применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.Администрация настоятельно рекомендует жителям и гостям города быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать ограничения, связанные с введением особого противопожарного режима, и правила пожарной безопасности.За нарушение правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение штрафа.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).