70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”

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70 школ Самарской области присоединились к экопросветительской программе “Лесомания”, которая направлена на формирование ответственного и бережного отношения школьников к лесам и обучение навыкам разумного выбора и использования продукции из древесины. Регистрация участников продолжается на сайте лесомания.рф, итоги проекта будут подведены 30 ноября. Проект “Лесомания” организован компанией Леруа Мерлен совместно с Движением ЭКА.В рамках программы учителей Самарской области приглашают провести в своих классах интерактивный экологический урок “Лесомания”, в ходе которого школьники познакомятся с понятием “ответственное лесопользование” и работой Лесного попечительского совета (FSC), а также узнают, что нужно делать для сокращения потерь лесов. Специальной подготовки для проведения урока не требуется.Для школьников в рамках проекта организован конкурс “Лесомания”, в ходе которого ученикам начальной школы предстоит сделать поделки из вторсырья, а ученикам средних и старших классов - выполнить проектную работу. Победителями станут 10 школьников в каждой возрастной категории, их ждут именные дипломы и полезные экопризы.Призами и дипломами также будут награждены учителя, которые проведут в своих классах уроки “Лесомания” и привлекут наибольшее количество школьников к участию в конкурсе.